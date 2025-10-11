Presa de Guaigüí: esperanza y desarrollo La Vega

Un proyecto de más de treinta años, abandonado por diversas causas, ha sido retomado por este gobierno, lo que ha llenado de júbilo y esperanza a la comunidad cibaeña. Durante décadas, la incertidumbre y la duda sobre su ejecución dieron lugar a cuestionamientos y opiniones encontradas: unas edificantes y otras que generaban confusión.

En este contexto, la Universidad Católica del Cibao (Ucateci), bajo el liderazgo de su rector, Monseñor Tomás Morel, convirtió sus instalaciones en escenario de un debate académico y comunitario sobre la presa de Guaigüí, en un encuentro titulado “Impacto y sostenibilidad del proyecto Presa de Guaigüí: un diálogo desde la academia y la comunidad”.

A la actividad asistieron especialistas, líderes sociales y autoridades locales interesados en evaluar y conocer a profundidad el alcance de la obra. Ingenieros, geólogos y expertos en recursos hídricos como Osiris de León, Silvio Carrasco y el ingeniero Salazar, entre otros, expusieron sobre los beneficios del proyecto, destacando el potencial de la presa y su sistema de bombeo moderno sin precedentes en el país que aumentará su rendimiento y productividad. Señalaron además que esta obra fortalecerá la seguridad energética, garantizará el suministro de agua potable y aportará al desarrollo sostenible de la región. De concretarse, aseguraron, el municipio de La Vega tendría agua potable segura por los próximos cien años.

Una vez consolidado, revisado y presupuestado, el proyecto será nuevamente presentado a la comunidad vegana en el mismo escenario. Durante el encuentro, comunitarios y líderes plantearon inquietudes sobre el impacto social en los posibles afectados, la generación de empleos locales, la participación de profesionales y empresas de la región, así como la necesidad de programas de reforestación para preservar la vida útil de la presa. Estas inquietudes recibieron respuestas y explicaciones por parte de los expositores.

Con esta actividad, los munícipes valoraron la consolidación de Ucateci como espacio de encuentro y análisis, donde la ciencia y la comunidad se articulan en favor del desarrollo sostenible de la región.

