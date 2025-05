Presencia atendible del Estado haitiano

De buen augurio resulta que el distinguido intelectual Emmanuel Fritz esté acá ya como representante de la administración gubernamental haitiana que si bien no puede hablar en nombre de una mayoría territorial (allí en manos de bandas terroristas) arriba con términos diplomáticos favorables. Diferente al discurso original de sus superiores formuladores de injustas acusaciones a Rep. Dom. Destacándose conciliadoramente y con dignidad en nombre de su sufrido y abatido pueblo. Reconoció en adecuadas formas, el esfuerzo dominicano por restablecer la democracia en su país y aunque su representatividad está disminuida en lo formal por el predominio geográfico de los bandoleros, resulta la expresión de una minoría que se muestra del lado de la razón aunque no sea resultado del voto popular. Fritz es un mensajero de paz llegado desde la parte haitiana actualmente acorralada por el terrorismo. Alguien a quien reclamar junto a los suyos, la forma de guiar a su pueblo hacia un mejor destino para no depender más del exterior. Algunos testimonios suyos podrían interpretarse como rectificadores de tratamientos inmerecidos al Estado dominicano que ha sido acusado de racista y xenófobo; de perseguir y maltratar a sus ciudadanos lo que en modo alguno corresponde a la verdad.

Puede leer: Recordatorio ineludible en el umbral de verano

Contra la realidad de que frente a un éxodo social e institucionalmente perjudicial e ilegal, el país aplica controles respetuosos de la condición humana con opción abierta a regularizar a la parte de esa inmigración que califique. La falta de drasticidad se expresa en la informalmente tolerada presencia masiva de ellos sin visados pero con desempeños laborales imprescindibles en pilares de la economía. Por demás, la aspiración haitiana a llevar a cumplimiento los diferentes acuerdos firmados en el pasado por ambos Estados de la isla supone que existe ya disposición de renegar del canal que atropelladamente y en pleno desconocimiento a uno de los pactos, se construyó sobre el río Masacre. Es además una riesgosa aventura adicional para República Dominicana que Haití haya contratado para restablecer el orden a una legión de mercenarios con vocación injerencista y deplorables antecedentes que mata por encargo.