Presencia naval de Estados Unidos en el Caribe: ¿Qué significa para República Dominicana?

Presencia naval de Estados Unidos en el Caribe: ¿Qué significa para República Dominicana?

El reciente despliegue de destructores estadounidenses en el Caribe, cerca del mar territorial venezolano, ha encendido el debate sobre sus implicaciones regionales. Aunque el gobierno de Estados Unidos afirma que la operación busca frenar el narcotráfico y combatir organizaciones criminales, expertos advierten que el movimiento tiene un trasfondo geopolítico más complejo.

El politólogo Luis González considera que “se recrudece la crisis que ha sido permanente entre Estados Unidos y Venezuela. Este nuevo capítulo consiste en el despliegue de destructores con la excusa de impedir el narcotráfico, acusando a Nicolás Maduro de liderar un cartel”.

El internacionalista consultado por el periódico Hoy descarta una invasión militar: “Han cerrado las fronteras. No creo que Estados Unidos vaya a invadir por esta acción, aunque eso es lo que le interesa a la oposición de la nación bolivariana”.

Luis Gonzalez. Hoy/Fuente Externa

Impacto en República Dominicana Aunque no se prevé una acción bélica directa, la presencia activa de fuerzas estadounidenses en el Caribe podría tener efectos indirectos en República Dominicana:

Mayor cooperación militar: EE.UU. mantiene operaciones antidrogas y entrenamiento en suelo dominicano, lo que podría intensificarse.

Presión diplomática: El país podría verse obligado a posicionarse más claramente frente al conflicto entre Washington y Caracas.

Seguridad marítima: El aumento de patrullajes podría afectar el tráfico comercial y pesquero en aguas compartidas.

El despliegue, que incluye destructores, buques anfibios y aviones espía, se enmarca en una estrategia más amplia del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para enfrentar amenazas transnacionales. Aunque no hay evidencia de una invasión inminente, la región se mantiene en alerta.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Presencia naval de Estados Unidos en el Caribe: ¿Qué significa para República Dominicana?
Presencia naval de Estados Unidos en el Caribe: ¿Qué significa para República Dominicana?
21 agosto, 2025
Tensa relación entre Venezuela y EE.UU. tras impactante despliegue naval  
Tensa relación entre Venezuela y EE.UU. tras impactante despliegue naval  
21 agosto, 2025
Venezuela denuncia amenazas de Estados Unidos y alerta sobre riesgo regional
Venezuela denuncia amenazas de Estados Unidos y alerta sobre riesgo regional
19 agosto, 2025
Estados Unidos despliega poder militar en el Caribe: Trump apunta a Maduro como “líder de un cartel”
Estados Unidos despliega poder militar en el Caribe: Trump apunta a Maduro como “líder de un cartel”
19 agosto, 2025
Venezuela en alerta: Nicolás Maduro despliega 4,5 millones de milicianos por presencia militar de EE.UU.
Venezuela en alerta: Nicolás Maduro despliega 4,5 millones de milicianos por presencia militar de EE.UU.
19 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Balance de cinco años y objetividad

Balance de cinco años y objetividad

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

Maduro se Maduró

Maduro se Maduró

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo