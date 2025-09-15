Presentador de Fox News se disculpa tras decir que habría que matar a personas sintecho 

Washington. Un presentador de la cadena Fox News se disculpó este domingo tras haber afirmado en su programa que las personas sin hogar con enfermedades mentales deberían ser ejecutadas con inyección letal.

“Pido disculpas por ese comentario extremadamente insensible”, declaró Brian Kilmeade en la misma cadena, luego del revuelo que generaron sus palabras.  

La polémica se originó el pasado miércoles durante el programa Fox & Friends, cuando los copresentadores discutían sobre el asesinato de una mujer ucraniana en Carolina del Norte cometido por un hombre con un largo historial delictivo y que, según su familia, fue diagnosticado con esquizofrenia.

Durante la conversación, uno de los presentadores, Lawrence Jones, opinó que las personas sin hogar con enfermedades mentales deberían aceptar tratamiento obligatorio o ser encarceladas.

Kilmeade añadió- “O la inyección letal involuntaria. Simplemente matarlos».  

Sus declaraciones provocaron una oleada de críticas en redes sociales, incluyendo la del gobernador de California, Gavin Newsom, quien respondió citando un versículo bíblico- “Quien cierra su oído al clamor del pobre, clamará, y no será escuchado».  

Tras la controversia, Kilmeade se retractó- “Obviamente, soy consciente de que no todas las personas sin hogar con enfermedades mentales actúan como lo hizo el agresor en Carolina del Norte, y que muchas de ellas merecen nuestra empatía y compasión».

