Presentadora Lourdes del Río se rapa la cabeza en vivo

La periodista de ¨Despierta América¨, Lourdes del Río, mostró el proceso de rapar su cabeza tras ser diagnosticada con cáncer una vez más.

La hazaña fue compartió con todos sus seguidores y con la ayuda de la actriz Karla Monroig, le dio la bienvenida a su nueva imagen.

«Y llegó el momento. Mi pelo dice adiós por ahora para dar paso a mi sanidad total», explicó.

Añadió que está ¨ tranquila y en paz. Somos mucho más que una cabellera. Por acá les dejo un adelanto de una noche que nunca olvidaré¨.

Tras raparse el cabello, sus perritos tuvieron unas reacciones que Lourdes enseñó con gran amor.

«Paquito no paraba de ladrar, luego se aisló del grupo como afectado, mientras tanto Chispita no se despegó de mi lado durante toda la noche. Me movía la colita, me daba besitos, como si quisiera decirme mamá todo estará bien y yo te amo aunque no tengas pelito por ahora», explicó con ternura.

Su video de inmediato, se hizo viral en las redes sociales y recibió cientos de comentarios positivos por la acción.

Se recuerda que fue en febrero de este año, cuando los médicos le comunicaron que tenía cáncer en el seno y dos meses después recibió la noticia de que la enfermedad también estaba en su piel.