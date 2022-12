Presentadora sale de Esta Noche Mariasela; aquí la importante razón

La periodista Camila García Durán anunció su renuncia este miércoles del programa ¨Esta Noche Mariasela¨.

Así lo dio a conocer en el espacio televisivo donde las lagrimas no las pudo contener al narrar su experiencia y aprendizaje durante más de dos años y medio donde laboró.

¨El diarismo es muy bonito desde afuera, pero por dentro la tv solo el que la vive se hace una idea de lo que pasa. Yo nací para volar y a menudo me he sentido enjaulada en el horario, el caos del tránsito, en las reuniones de producción, en no poder asistir a nada de lo que una persona de mi edad hace socialmente por los horarios¨, narró.

¨Hace algunas semanas mi cuerpo gritó lo que mi mente ya sabía y eso me hizo hacer un stop y sopesar mi futuro inmediato y tuve que preguntarme a mi misma si realmente quería seguir viviendo así?¨, enfatizó.

Durán entiende que seguir laborando y hablar sobre el estrés ella padeciéndolo y no tratárselo sería una hipocresía.

¨Sería un irrespeto hacia el equipo, hacia mi propia persona y hacia el publico continuar, sentarme aquí hablar de agotamiento, amor propio de todos los consejos que da Checho cuando yo misma no estoy cómoda¨, manifestó.

Agradeció a todo su equipo que durante años la ha acompañado, principalmente a la conductora del programa Mariasela Álvarez, la cual la señaló como su maestra.