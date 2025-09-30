En el marco de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025), la lingüista y lexicógrafa Maia Shelwood Droz presentó su obra “El ABC de DTMF (Diccionario de palabras de Puerto Rico y referencias culturales)” en el Pabellón de Identidad y Ciudadanía, ubicado en el Museo de Historia y Geografía.

El diccionario reúne unas 400 palabras y expresiones culturales de Puerto Rico, presentes en las 17 canciones del disco “Debí tirar más fotos”, del artista urbano Bad Bunny.

Según explicó la autora, la obra busca acercar a los lectores a la riqueza lingüística y cultural de la isla: “Con este diccionario, miles de personas han podido entender mejor el álbum de Bad Bunny y conocer más sobre la cultura puertorriqueña”, expresó.

Durante la presentación, Shelwood Droz desglosó además el tema “Debí tirar más fotos”, explicando el trasfondo de sus expresiones históricas y populares, así como aquellas provenientes de otros países, resaltando su valor como vehículo de identidad.

Coloquio “Contando el relato dominicano, aquí y allá”

La jornada del domingo también incluyó el coloquio “Contando el relato dominicano, aquí y allá”, dirigido por los escritores Mauricio Sánchez y Jhon P. Infante.

El diálogo giró en torno a las experiencias del dominicano dentro y fuera del país, especialmente en los Estados Unidos, destacando la importancia de preservar los valores y costumbres en las segundas generaciones.

Los panelistas coincidieron en la necesidad de un equilibrio cultural: “Hay que educar a los hijos bajo el sistema donde nacen, pero sin perder la costumbre de enseñarles sus orígenes”, afirmaron.

Estudiantes, docentes y una gran cantidad de público se dieron cita en el coloquio, llenando el espacio con su entusiasta participación.

La FILSD 2025, que se celebra hasta el 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, rinde homenaje al historiador Frank Moya Pons y tiene como eje temático la literatura infantil y juvenil.

Esta edición incluye más de 600 actividades, entre presentaciones de libros, charlas, conferencias, talleres y coloquios, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región.

