Con el objetivo de aportar a nuevas líneas de investigación se realizó hoy el lanzamiento de Mueve Flore Estudio, un espacio donde se desarrollan investigaciones artísticas en las que convergen el arte, la ciencia y la espiritualidad, así como intervenciones sociales, que buscan transformar la sociedad a través de la expresión creativa, la respiración y el movimiento consciente, y proyectos de comunicación integral.

Ana María López, la fundadora del estudio, quien se define como artista transdisciplinaria, explicó a los asistentes del lanzamiento que “Un enfoque transdisciplinario permite un abordaje más efectivo a problemas complejos, porque en esta confluyen diversas metodologías y disciplinas”.

“Trabajamos y buscamos seguir trabajando con clientes y aliados que tengan un amplio sentido de compromiso social, para lograr mayor bienestar social, cultural, físico, emocional, medioambiental y espiritual a través de cada proyecto que desarrollemos”, explicó la artista Ana María López en su intervención en el lanzamiento.

Dentro de su portafolio, Mueve Flore estudio ha desarrollado proyectos de diseño para la Fundación Iván Tovar, DBL Market, Rad Learning, Exhala Bienestar Integral, El Mitin, entre otras marcas y organizaciones.

Sobre Ana María López

Ana María López es una artista transdisciplinaria y maestra de danza-meditación, formada en República Dominicana, Alemania y Estados Unidos.

Cuenta con una Licenciatura en Artes Interdisciplinarias de Parsons The New School for Design y un técnico en Diseño de Comunicación de la Escuela de Diseño Altos de Chavón.

Su trabajo ha sido presentado y reconocido en República Dominicana, Nueva York, Berlín, Madrid y en los Centros Culturales de España de Latinoamérica y el Caribe.

En el 2021, López fue artista residente en Bronx Artist Residency y bailarina de Lokasparsa Dance Projects en Nueva York. Cuenta con diversas certificaciones, desde Maestría de Reiki, hasta Movimiento Creativo. Actualmente está cursando su formación de 200HR en Yoga y Meditación Kundalini.

En el 2023, realizó su primera exposición individual, VIVIENTE en la Alianza Francesa de Santo Domingo, República Dominicana.

También es especialista en diseño de sistemas de marca y directora de arte con más de 10 años de experiencia.

