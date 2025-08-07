Se transmitirá los sábados por Telesistema, canal 11, y consta de 13 episodios que reafirman lo que somos como dominicanos.

Santo Domingo, R.D. – Detrás de cada persona que migra hay una historia que merece ser contada. Precisamente eso harán la periodista y comunicadora Millizen Uribe y la productora de televisión y radio Gelen Gil, a través de Migrantes, un programa que transformará tu manera de ver la República Dominicana. Su estreno será el sábado 6 de septiembre, a las 9:00 p.m., por Telesistema, canal 11.

Migrantes es el primer programa de temporada especializado en las migraciones que han impactado a la República Dominicana.

Se trata de un recorrido por la historia, la cultura, la gastronomía y los aportes de las comunidades migrantes provenientes de 13 países: España, Italia, Francia, Estados Unidos (en especial los afroamericanos de Samaná), Venezuela, Cuba, Colombia, Haití, Japón, China, la comunidad sirio-libanesa-palestina, los judíos de Sosúa y, por supuesto, la propia República Dominicana como país receptor.

Cada sábado se transmitirá un episodio dedicado a uno de estos países, explorando el impacto económico, cultural, histórico y gastronómico que ha tenido su migración en el país.

Uribe explicó que Migrantes es un proyecto de marca país que busca reafirmar lo que somos como dominicanos: un pueblo solidario y acogedor. Además, dijo, es una reivindicación y una apuesta a la televisión nacional, a las producciones locales y a la comunicación con contenido basada en valores.

“Muchas veces, entre el calor, los tapones y la rutina, olvidamos que somos un pueblo grande, digno, trabajador y solidario. Personas de muchas culturas distintas han hecho de esta tierra su hogar, y hoy, con mucho orgullo, se sienten más dominicanas que muchos de nosotros. Este programa viene a reivindicar una cualidad única de los dominicanos y que siempre destacan turistas y extranjeros: nuestra solidaridad”, afirmó Uribe.

De su lado, Gelen Gil detalló el proceso creativo detrás de Migrantes, señalando que implicó extensas jornadas de investigación, coordinación y rodaje en distintos puntos del país, incluyendo Samaná, Constanza, Puerto Plata, Sosúa, Santiago, la frontera y gran parte del Distrito Nacional.

“Migrantes es uno de esos proyectos que sueñas… y para mí, y sé que, para todo el equipo, ha sido mucho más de lo que esperábamos. Cada historia contada por sus protagonistas ha sido una enseñanza. Y lo más importante: a través de sus miradas hemos aprendido a valorar aún más el país en el que nacimos: nuestra querida República Dominicana”, expresó Gil.

Comunicación con contenido

Tanto Millizen Uribe como Gelen Gil hicieron un llamado a las marcas y empresas para que apoyen los proyectos que elevan, inspiran, forman, educan.

“No puede ser que aquí solo se financie el morbo y lo sensacionalista”, expresaron.

También hicieron un llamado a las figuras de los medios de comunicación y a los productores para que hagan un pacto de apoyo mutuo para rescatar la televisión dominicana, fortalecer nuestras producciones nacionales, y devolverle a la audiencia contenido que de verdad sume.

De su lado, Manuel Corripio, presidente del Grupo de Comunicaciones Corripio, valoró la trayectoria profesional de Millizen Uribe y Gelen Gil, y dijo que para Telesistema es un honor contar con una propuesta de valor como Migrantes.

Patrocinadores

Este proyecto cuenta con el respaldo de instituciones comprometidas con el desarrollo y bienestar del pueblo dominicano, tales como el Banco de Reservas, La Sirena, la Presidencia de la República, la Cervecería Nacional Dominicana, Intrant, la Dirección General de Pasaportes, Altice, RD Vial, Indotel, la Alcaldía del Distrito Nacional, la Dirección de Desarrollo Social Supérate y la empresa Barrick Gold.

Equipo Técnico

La dirección de cámara y realización estuvo a cargo de José Luis Alcántara y la edición de Orlando Almonte. El equipo de producción, liderado por Gelen Gil, lo integran también Malena de Jesús, Jolie Ventura y Jenniffer Peguero. La fotografía es de Junior Reynoso. El estilismo estuvo a cargo de Radhames Espíritu, con maquillaje de Patty Astacio y peinados de Malyoret Pujols.

Antiguo Hotel Francés

El evento de lanzamiento fue realizado en el Antiguo Hotel Francés. La producción del evento fue de Wladimir Lendof y tuvo la colaboración de Camilo Then.

Más sobre Migrantes

En el mundo, más de 281 millones de personas son migrantes. Seres humanos que han dejado atrás su tierra natal para comenzar de nuevo, impulsados por el deseo de crecer, sostener a sus familias o simplemente vivir con dignidad.

Migrantes es una serie documental que narra esas historias desde una perspectiva íntima y profundamente humana. Es un proyecto cargado de historia, sueños, reencuentros, emociones y, sobre todo, esperanza.

Durante trece semanas consecutivas, el público podrá conocer el lado más real y emotivo de quienes han hecho de la República Dominicana su nuevo hogar.

Esta experiencia audiovisual combina testimonios reveladores, reportajes de campo y una narrativa que busca sensibilizar y generar conversación en los hogares dominicanos. Entre los protagonistas hay empresarios, chefs, comunicadores, historiadores, diplomáticos y figuras influyentes cuyas trayectorias inspiran por su esfuerzo y determinación.

Cada episodio promete tocar fibras emocionales y abrir espacios de reflexión sobre la importancia de valorar nuestras raíces, la familia y el poder de soñar en grande sin importar la geografía.