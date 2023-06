Presentan participantes al Mister Tourism World República Dominicana 2023

Durante un encuentro con la prensa fueron presentados los candidatos de la segunda edición del certamen Mister Tourism World República Dominicana 2023, en Kitchenette, Bar and Restaurant.

En esta edición participarán 23 candidatos de diferentes provincias de todo el país. Durante cuatro meses, los candidatos serán preparados en diferentes áreas que incluyen: teatro, inteligencia emocional, neuro liderazgo, oratoria, sostenibilidad, nutrición y entrenamiento físico, pasarela, cultura general y manejo de redes.

Los participantes del reconocido certamen masculino serán evaluados en competencias preliminares tales como talentos, mejor orador, mejor cuerpo, míster multimedia, top model y popularidad. “Buscamos más que un buen cuerpo y una cara bonita. Queremos un candidato disciplinado y que trabaje de la mano de los estatutos de la organización”, expresó durante sus palabras Osiris Richetti, director general del certamen.

Destacó que Mister Tourism World República Dominicana, busca enaltecer y promover los atractivos del país, así como también fomentar el turismo sostenible y la protección a la biodiversidad.

La final del Mister Tourism World República Dominicana 2023 se llevará a cabo el próximo cinco de agosto, bajo la dirección general de Osiris Richetti, Omar Socias, como coordinador general, Ranfis Brito como mentor. Igualmente, Freddy Cruz, en la dirección de fotografía y medios, así como también Melvin Javier, en la dirección de video y línea gráfica.

Además de los representantes de la prensa, a la presentación asistieron personalidades ligadas al mundo de la moda, el estilismo, social y del ámbito empresarial.

Premios

Para esta entrega la organización dispondrá de $350,000 pesos en premios con un adicional de $50,000 pesos en efectivo para el ganador. Entre los premios para el primer lugar figuran, pago total de su participación en el certamen internacional, boleto aéreo, becas para estudiar oratoria y actuación. Además, un fin de semana para dos personas en un hotel 5 estrellas, cuidado por todo un año en estética, peluquería y depilación láser.

Patrocinadores

Este año el certamen cuenta con el apoyo del Ayuntamiento Santo Domingo Este, Ministerio de Cultura, Zerovello, Solangi Rosario, Odontologo (Mident SD), Noel Newman, Woodies, Karlos Nuñez, Max Zone, Oxygen, Acuario, traje de baño, Auténtica Barber shop Clases de actuación con José Roberto, Pablo Monte Fit, Seven Lounge, kitchenette, SM Clinica Estética, Vozz IT Francisco Montalvo Glutation Vida y Salud, Navy Crew, Papanox, Vozz it, inglés con Missael y Milaguz Natural.