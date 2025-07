La situación sobre las oportunidades en La Semanal «será analizada», según Presidencia

La Presidenncia de la República recordó este martes que La Semanal con la Prensa es un espacio en el que cada lunes, desde el Palacio Nacional, se prioriza la participación de periodistas y comunicadores.

La acotación se da luego de que la psiquiatra Alexandra Hichez se quejara de que, supúestamente, no se le permitiera hablar para presentarle una propuesta al presidente Luis Abinader.

La doctora había manifestado: «A mí me contactaron para asistir y dije que quiero tener una participación. Levanté mi mano como catorce veces, y un Jorge Taveras se encargó de que no me dieran la palabra».

Y añadió: «Presidente, usted está solo. Mire que fue lo que fue que yo fui a llevarle a usted. Ese es el Instituto de Neurociencia, que el Estado debe hacer, para que usted se case con la glora. Para que pueda empezar y terminar algo, que con dos cheles se puede hacer. Lo llevé en una carpeta, con todo, incluyendo el presupuesto, y no me dieron la palabra, porque pensaron que Alexandra Hichez iba a atacar».

Sin embargo, la Presidencia indicó en una nota que la presencia de todos los invitados en La Semanal «no garantiza que todos los puedan formular preguntas al mandatario»

A través de una nota de prensa, el Gobierno recordó que, desde su inicio el 28 de agosto de 2023, en ese espacio se han realizado más de 80 ediciones de este espacio, que en promedio dura una hora y permite la intervención de alrededor de ocho periodistas o líderes de opinión seleccionados de manera aleatoria.

“LA Semanal es un ejercicio inédito de rendición de cuentas, donde cada semana el presidente se expone directamente a las preguntas de la prensa. Aunque el tiempo no alcanza para todos, cada edición reafirma nuestro compromiso con la transparencia y el diálogo”, expresó Homero Figueroa, vocero de la Presidencia.

Asimismo, reconoció que lo ideal sería contar con más tiempo para que todas las voces puedan ser escuchadas, sin embargo, recordó que la apretada agenda presidencial obliga a mantener el encuentro dentro de un margen de tiempo definido.

Finalmente, se informó que continuamente se buscan oportunidades de mejora y esta situación, sin duda, será analizada para seguir fortaleciendo este mecanismo de interacción directa entre el Presidente y los medios de comunicación.