Presidente Abinader anuncia construcción del Monorriel de Santo Domingo, atravesará estas partes de la capital dominicana

El presidente Luis Abinader anunció este jueves la construcción del Monorriel de Santo Domingo, una obra que se integrará al Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT-SD) y que busca transformar la movilidad urbana en el Gran Santo Domingo.

El proyecto será ejecutado por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM) y se desarrollará en tres fases, iniciando con un tramo de 10.5 kilómetros y 12 estaciones, desde la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo Este hasta el Centro Olímpico en el Distrito Nacional. Esta etapa conectará directamente con las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo.

El Monorriel atravesará importantes vías como la Autopista Las Américas y la avenida 27 de Febrero, atendiendo una demanda estimada de 306,000 pasajeros diarios y 12,500 pasajeros por hora por sentido en su tramo más cargado. La operación inicial contará con trenes de 4 vagones, con capacidad para 562 pasajeros por combinación, y una frecuencia de 90 segundos entre trenes. El sistema está diseñado para ampliarse a trenes de 6 vagones, alcanzando hasta 34,160 pasajeros por hora por sentido.

Impacto urbano y ahorro económico

La elección del monorriel como sistema elevado representa un ahorro de aproximadamente 35% en costos frente a sistemas subterráneos. Además, permitirá una mayor cobertura en sectores como Los Frailes, Ensanche Isabelita, Los Mameyes, Alma Rosa, Villa Duarte, San Carlos, Ciudad Colonial, Villa Juana, entre otros, incluyendo zonas céntricas como Naco, Esperilla y Evaristo Morales.

Fases del proyecto

Fase 1: Desde el Centro Olímpico hasta el Puente Rey Juan Carlos en la Av. Las Américas.

Desde el Centro Olímpico hasta el Puente Rey Juan Carlos en la Av. Las Américas. Fase 2: Extensión hacia Pintura por la Av. 27 de Febrero, conectando con el futuro tranvía y la Línea 3 del Teleférico.

Extensión hacia Pintura por la Av. 27 de Febrero, conectando con el futuro tranvía y la Línea 3 del Teleférico. Fase 3: Desde Pintura hasta la Prolongación de la 27 de Febrero, conectando con la Línea 2 del Metro en Los Alcarrizos.

El presidente destacó que esta obra busca mejorar la calidad de vida, reducir los costos de transporte y fortalecer la conectividad entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, beneficiando a más de un millón de habitantes.