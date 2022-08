Presidente Abinader asegura que su gobierno no es de «Popis»

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que su gobierno no es de «Popis» como asegura la oposición y otros sectores nacionales «Imagínense, esa es la mayor acusación que hemos recibido. Nuestro partido es de toda la sociedad, como debe ser un partido demócrata. Los subsidios y programas no se le dan a la clase alta, sino a los más necesitados. Somos un gobierno que no piensa en clase, color o apellido´´, dijo,

Durante una entrevista, realizada por el equipo de Alofoke Radio Show el mandatario aseguró que hasta el momento no tiene una decisión sobre la reelección para el próximo 2024. «Yo he dicho que, en estos años hasta que llegue un momento determinado voy a tomar una decisión. Con las situaciones en la que hemos llegado al gobierno, había y hay que concentrarse en gobernar y hacerlo bien. Después yo haré una evaluación y tomaré mi decisión, ese momento llegará, y será justificado».

Abinader resaltó algunos de sus logros durante estos dos años entre los que citó la recuperación de todos los sectores de la economía.

«El Producto Interno Bruto (PIB) real alcanzó un crecimiento interanual de 12.3% en el período enero-diciembre de ese año, terminamos en positivo, además, aumentamos las reservas monetarias por el impulso del turismo y las zonas francas», agregó el Presidente.

Asimismo, comentó que se siente halagado por tan buena aceptación por parte del pueblo dominicano, pero dice que él y todo su gabinete deben seguir trabajando, porque así como pueden estar en un alto nivel de aceptación, pueden bajar de un día a otro.