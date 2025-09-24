Presidente Abinader en la ONU: “Haití vive una tragedia humana sin precedentes”

El pte Abinader dirige su discurso ante la 80 asamblea de la ONU /Imágenes José de León

El presidente de la Republica, Luis Abinader denunció este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la grave crisis que atraviesa Haití, calificándola como “una tragedia humana sin precedentes”.

Durante su intervención, Abinader alertó sobre la violencia extrema que azota al país vecino, dominado por grupos armados clasificados como terroristas, y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que responda con urgencia a la resolución que solicita el fortalecimiento de la misión internacional en Haití.

“República Dominicana seguirá protegiendo su integridad territorial. No podemos cargar solos con esa crisis. Actuemos ya”, expresó el mandatario, en un llamado directo a la comunidad internacional.

El presidente reiteró la necesidad de una acción colectiva para enfrentar la situación haitiana, subrayando que la inestabilidad en ese país representa una amenaza regional que no debe ser ignorada.