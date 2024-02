Presidente Abinader envía ayuda económica a productores de Nagua

Nagua, María Trinidad Sánchez. – El ministro de Agricultura, Limber Cruz, hizo entrega aquí de cheques a 215 pequeños productores agrícolas por un monto superior a los nueve millones de pesos en compensación por los daños sufridos durante el disturbio atmosférico de noviembre pasado.

Las ayudas dispuestas por el presidente de la República, Luis Abinader, totalizan por un 9, 987,550.00 de pesos destinados a recuperar actividades productivas en la mayor brevedad, lo que se constituye en un importante alivio para la clase productora de la zona.

“Siempre recuerdo una palabra que me dice el presidente Luis Abinader… Limber, le puedes decir a los agricultores que ellos no están solos, cuentan con un Presidente que no permitirá que colapse la producción en la República Dominicana”, dijo Cruz.

Asimismo, anunció la reparación de 60 kilómetros de caminos vecinales para los cuales la Dirección Regional Nordeste pondrá en marcha los tractores y equipos amarillos, a la mayo brevedad posible.

De su lado, la gobernadora provincial de María Trinidad Sánchez, Gregoria Correa, agradeció al Presidente y al ministro de Agricultura la rápida asistencia a los sectores productivos de María Trinidad Sánchez.

De acuerdo a una nota enviada por el Departamento de Comunicación del citado ministerio que dirige el periodista Erick Montilla, en el acto participaron, además, el viceministro de producción de Agricultura, Eulalio Ramírez; el director regional del Indrhi, Aurelio Gómez, otras autoridades del sector agropecuario y cientos de productores de diferentes rubros.