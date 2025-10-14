Presidente Abinader no comenta sobre decisión de Sheinbaum



El presidente Luis Abinader rehusó ayer opinar sobre la decisión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de no participar en la X Cumbre de las Américas que se celebrará en el país, en diciembre de este año, aludiendo diversas razones, entre ellas las inundaciones que han afectado a su país.

El mandatario habló del tema, al responder preguntas en el encuentro LA Semanal con la Prensa que ayer estuvo dedicado a resaltar los avances en la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en julio del 2026.

“Yo voy a contestar con las mismas palabras que la presidenta Claudia usó cuando le preguntaron sobre lo que opinaba sobre el Premio Nobel de la Paz (que se otorgó a María Corina Machado) y ella dijo: no comentarios, yo quiero contestar con esas mismas palabras”, respondió a la pregunta de un periodista.

Expresó que “lo que sí quiero destacar es que en la Cumbre de las Américas la República Dominicana está comprometida con las tres D, dialogo, democracia y derechos humanos. De eso se trata la Cumbre de las Américas”.

Se cree que la reacción de la presidenta de México se debió a que en septiembre pasado el Gobierno dominicano informó que no invitaría a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas prevista los días 4 y el 5 de diciembre de este año en Punta Cana, provincia La Altagracia.

Se argumentó que esas naciones decidieron no formar parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, además, no asistieron a la IX Cumbre de las Américas, que se celebró junio de 2022, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Clausura para salvar vidas

En respuesta a preguntas de periodistas participantes en la LA Semanal, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, especificó que con el cierre de edificaciones que alojan establecimientos comerciales de ciudadanos chinos, el Gobierno busca preservar vidas y cumplir con la ley.

Aclaró que no solo se cierran instalaciones de negocios de chinos, sino que las operaciones abarcan todas las edificaciones donde se detectan fallas estructurales y de construcción.

“Con estos cierres, que no solamente son a comercios chinos, tú bien dijiste que había una discoteca que recientemente cerramos por precaución. Esa discoteca no es de dueños chinos. O sea, que aquí lo que se busca es preservar vidas y cumplir con la ley”, manifestó Bonilla.

No sabe

Otro tema del que el presidente Abinader no quiso opinar, fue sobre la contratación de una empresa ligada a inversionistas haitianos para la emisión de pasaportes, cédulas y licencias de conducir, aduciendo que no sabe y que son las instituciones involucradas en el proceso que deben dar las explicaciones.

Se trata del consorcio Emdoc, en el caso JCE; Mobility ID, en el Intrant y Midas Dominicana, en la Dirección General de Pasaportes, que trabajan con tecnología de la empresa alemana De Veridos GmbH, que imprime las cédulas haitianas.

La inversión en esos procesos se estima en RD$11 mil millones.