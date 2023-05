Presidente Abinader sobre situación en Cámara de Cuentas: «el Senado tiene algunas ideas sobre eso»

El presidente de la República, Luis Abinader, calificó hoy como preocupante la situación denunciada por el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, en este órgano constitucional.

«Ese es un tema preocupante, es un poder independiente y veremos que se hace. El Senado también tiene algunas ideas sobre eso», declaró el jefe de Estado al ser cuestionado por los periodistas al encabezar el acto de apertura del nuevo centro de servicios presenciales GOB.DO, en la Plaza Occidental Mall.

Se recuerda que el presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), Janel Ramírez, aseguró este martes que el Pleno de ese organismo aprobó un reglamento que va en contra de la ley que rige la institución por lo que tiene que hacer «En muchos casos, lo que diga el Pleno aunque esté en contra de la ley».

Ramírez puso como ejemplo casos en los que el pleno ha otorgado dos días de replica a personas cuyas gestiones en instituciones han sido auditadas, cuando la ley establece un plazo de 10 días laborales para esta acción, y que el evidenciar la presunta mala práctica se han generado situaciones internas entre los miembros.

«Si yo me hubiese dado cuenta de eso, no me meto en eso», dijo Janel Ramírez durante una entrevista realizada en el programa matutino El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11.