Danilo Medina aboga por “debates que nos permitan llamar bueno a lo que es bueno, aunque lo haya hecho otro”

El presidente Danilo Medina planteó hoy que un futuro de oportunidades y seguridad, con las mejores condiciones de vida, paz y armonía, solo se logra si elegimos seguir construyendo sobre todo lo logrado y si podemos tener debates constructivos.

Al pronunciar un histórico y memorable discurso, en el marco del 176 aniversario de la Independencia Nacional, el jefe de Estado abogó por “debates que nos permitan llamar bueno a lo que es bueno, aunque lo haya hecho otro”.

“¿Responderemos a los retos que vienen con miedo, replegándonos, enfrentándonos unos a otros? ¿Responderemos cerrando iniciativas como los centros CAID? ¿Dejando morir instituciones de excelencia, como el 911? ¿Responderemos despojando a la gente de derechos que ya son suyos?”

“O, por el contrario, ¿enfrentaremos el futuro con confianza, orgullosos de todo lo que hemos logrado, de los valores que representamos y seguros de poder llegar aún más lejos?”

A estas preguntas, el presidente Danilo Medina respondió que no cabe duda que el pueblo dominicano decidirá sabiamente y sabrá defender lo que es suyo.

“Cualquiera que sea su decisión, lo cierto es que el próximo 16 de agosto el país tendrá un nuevo presidente, el que haya elegido democráticamente la ciudadanía en las urnas”.

“Y lo cierto también es que, sea quien sea ese nuevo presidente y sean quienes sean sus funcionarios, el país que se encontrarán no será el mismo que nos encontramos nosotros en 2012”.

Dijo que un nuevo Gobierno, se encontrará con niveles de pobreza, de desnutrición, de desempleo, de analfabetismo y de mortalidad materno infantil más bajos que se han tenido en la historia del país.

Precisó que las próximas autoridades encontrarán escuelas llenas, carreteras seguras que unen todo el país, un campo que bate récords de producción y hospitales dignos de cualquier país desarrollado.

Igualmente, recibirán un país más próspero, con una economía sólida y diversa, donde la protagonista es una nueva clase media consolidada y empoderada.

“Se encontrarán un Estado más institucionalizado, más moderno, con unas cuentas públicas más equilibradas, transparentes y con mayor capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.

País ejemplo en toda la región

Valoró que en los últimos años se ha producido una revolución que solo es posible cuando las expectativas de la gente y las prioridades de su gobierno se alinean y no se separan. “Y así debe seguir siendo, porque no podemos dar marcha atrás”.

Afirmó que esta revolución ha permitido que los hijos de un hogar humilde reciban buena educación y que sus padres tengan salarios dignos y que nuestros productores tengan acceso al crédito y que el crecimiento económico llegue a todos los sectores sociales.

Asimismo, que los adultos mayores tengan pensiones, que la salud de calidad llegue a todos y que los derechos sigan ampliándose, que ante una emergencia o una enfermedad los ciudadanos pueden contar con el Estado, que las mujeres sigan abriéndose espacios en nuestra sociedad y tengan garantizados los mismos derechos que los hombres.

Del mismo modo, que la República Dominicana sea un país próspero de clases medias y un ejemplo para toda la región.

“Eso ya no puede tener vuelta atrás. ¿Y por qué digo que este cambio ya no tiene vuelta atrás? Porque todo esto no es solo iniciativa de un presidente, ni de un gobierno. Este cambio le pertenece ya a todos los dominicanos y dominicanas”.

“¡Cada avance es una conquista histórica del pueblo dominicano! Es parte de nuestro patrimonio irrenunciable como nación y es nuestro deber como ciudadanos garantizar que sigamos en esta senda de progreso!”

Hemos sido capaces de crecer a gran velocidad

Apuntó, que no es la primera vez que enfrentamos dificultades y, “como les dije, si algo ha demostrado nuestro país es que es capaz de lograr aquello que se propone, por difícil que pueda parecer”.

“Hemos sido capaces, en medio de un contexto internacional complejo, de seguir creciendo a gran velocidad y, lo que es más importante, de hacerlo de forma justa, equitativa, combatiendo el hambre, la pobreza, el analfabetismo, la enfermedad y la precariedad que arrastrábamos en algunos casos por más de 50 años”.

El jefe de Estado, al hablar ante la Asamblea Nacional, precisó que hemos vivido en paz, sin inestabilidad cambiaria, sin subidas de precios inesperados, y sin violencia en las calles.

Destacó que ahora, la mayoría de la población dominicana es clase media, por lo que asegura sus expectativas también han crecido.

“Y qué bueno que así sea. Que bueno que nos exijamos cada vez más, que no volvamos a conformarnos con las migajas del progreso”.