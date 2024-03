Presidente advierte no podrán quejarse acción RD caso Haití

El presidente Luis Abinader advirtió ayer que la comunidad internacional no deberá tener queja por las acciones que emprenda República Dominicana para proteger su territorio ante los conflictos en Haití, pues lleva años de alertar sobre la crisis en ese país.

El mandatario respondió a preguntas de periodistas en el acostumbrado encuentro LA Semanal con la prensa, donde trató los avances y acciones que ejecuta el Gobierno en el ámbito del medio ambiente y los recursos naturales, junto a los ministros Miguel Ceara Hatton y Joel Santos, también Max Puig.

Exhortó a los organismos internacionales a actuar sin dilación para frenar la crisis en Haití. Refirió que los hechos demuestran que él no exageraba cuando pedía una intervención, pues afectan no solo los intereses del país, sino de la región. Especificó que ante la crisis que afecta Haití, a los dominicanos no les “queda más que proteger al país”. Saludó que El Salvador se quiera unir a la misión de intervención.

Sobre las acciones que se ejecutan para preservar los recursos naturales y el medio ambiente dijo que en el caso del cambio climático, se logró la aprobación del Fondo de Pérdidas y Daños a través de los líderes de las negociaciones en las COP y voceros de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (Aosis).

Además el país logró ser miembro de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima y de la junta directiva del Fondo de Pérdidas y Daños y ser gestor de 50 proyectos de cooperación internacional, 22 concluidos y 28 en ejecución, con una inversión de US$701.3 millones.

También reconocieron US$6.4 millones por la reducción y captura de carbono, por 1,278,595 toneladas métricas de CO2, gracias a los servicios de los bosques.

Citó el acuerdo de US$25 millones con el Banco Mundial para el pago por reducciones verificables de gases de efecto invernadero provenientes del carbono de bosques hasta 2025.

Refirió que de 2020 a febrero 2024 plantaron 24.2 millones de árboles, para un total de 470 mil tareas nacionales reforestadas, por lo que la cobertura forestal aumentó 44.03%, de los cuales 38.82% es bosque y 5.21% es agroforestal.

Informó que se destinaron RD$123 millones para el equipamiento de los bomberos forestales y se extinguieron 1,417 incendios forestales entre 2020 y 2024 y que solo en 2023 se apagaron 3.6 veces más incendios que el promedio de la última década.

Resaltó que el gobierno emitió la resolución que prohíbe el FOAM y plásticos de un solo uso en el Parque Nacional Cotubanamá, el Monumento Natural Isla Catalina y en todos los cuerpos de agua del país.

Dijo que en la franja costera restauraron 80,670 metros cuadrados con 307,191 unidades de mangle botón y otras variedades.

En cuanto a la protección de los recursos informó que decomisaron 23 mil libras de pez loro, se recuperaron 14 kilómetros de tejido coralino en la región Este y se hicieron dos expediciones científicas

Como Kiko no más

Alertó que mientras sea el presidente no permitirá comportamientos y acciones como las de Kiko La Quema y afirmó que la responsabilidad del orden público es solo del gobierno. Reconocerán a los oficiales y agentes que participaron en la operación de capturó y que mató a Kiko La Quema, en San Cristóbal.