Presidente anuncia que no intentará reelegirse

El presidente Danilo Medina anunció al país que no auspiciará una segunda reforma constitucional que lo habilite para optar por un tercer mandato presidencial, tras precisar que existen normas, principios y valores que deben “prevalecer más allá de cualquier circunstancia o coyuntura, por difícil que esta parezca”.

“Creo firmemente que, por más que ame servir a nuestra patria desde la Presidencia de la República, por más que desee seguir trabajando a favor del pueblo dominicano, hay normas y principios que trascienden la labor de un hombre o de un gobierno, y es nuestra responsabilidad preservarlos”, precisó el mandatario.

Durante una alocución al país, a través de la televisora estatal, el presidente Medina sostuvo que los valores “son los que nos definen como persona, nos definen político y nos definen como servidores públicos”.

“Uno de esos valores fundamentales para mí es poner siempre los intereses nacionales e institucionales por encima de cualquier interés particular o partidario y, por supuesto, mantener la coherencia”, precisó.

Fiel cumplimiento. Manifestó que en sus siete años de gobierno todos sus esfuerzos han estado dedicados a procurar fiel cumplimiento, con la ayuda de Dios y de sus colaboradores, a cada uno de los compromisos que asumió con el pueblo dominicano.

“Hoy, me dirijo de nuevo a ustedes para garantizarles que seguiré siendo fiel a la confianza que el pueblo ha depositado en mí. Este es y fue siempre mi deseo. Lo expresé hace mucho tiempo. Les dije que cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente, y lo reitero hoy”, indicó.

Explicó que el liderazgo responsable se muestra en momentos complejos “es ahí cuando debemos medirnos con el destino, desprendernos de todo egoísmo y modestamente actuar con la responsabilidad y fortaleza que nos exige la historia”.

Nuevo proceso electoral. Alertó que el nuevo proceso electoral introduce muchas novedades que no está exento de desafíos, por lo que desde su posición de Presidente de la República llamó al liderazgo político que participará en el proceso electoral del año 2020 a actuar con la máxima responsabilidad y transparencia “para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un fiel reflejo del pueblo dominicano”.

Medina recordó que el pueblo siempre juzga con sabiduría a quienes ejercen la labor de Gobierno y a quienes desean ejercerla, “por lo que cada vez está más atento en la defensa de las instituciones democráticas y sabrá valorar a cada uno según sus acciones pasadas y presentes”.

Dijo confiar en que se verá una campaña limpia basada en propuestas y centrada en llevar bienestar a la gente; “que inyecte sangre nueva a nuestra vida política y esté regida por el civismo y la sana competencia”.

Mantener confianza. El presidente Medina llamó al sector empresarial para que continué el actual optimismo de la economía y el clima de estabilidad que ha contribuido al proceso del país.

Agradece. De igual forma, el mandatario agradeció a los millones de personas que durante su gestión le han brindado su apoyo y de manera especial a los compañeros del Comité Político, del Comité Central, dirigentes medios del PLD, senadores y diputados, alcaldes, directores de distritos municipales y regidores del PLD y fuerzas aliadas, por demostrarle su apoyo.

“De la misma forma a los partidos aliados, encabezados por el Partido Revolucionario Dominicano. A todos ellos les digo que nuestro esfuerzo no termina hoy, por el contrario vamos a acelerar la marcha y a profundizar los cambios”, dijo.

Servir en cuerpo y alma. El presidente Medina garantizó que se entregará en cuerpo y alma para impulsar cada iniciativa y visitando cada rincón del país para completar su obra de gobierno.

Recordó que aún tiene por delante un año de trabajo intenso, para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la gente.

“Que ningún proceso político, ningún interés particular y grupal frene nuestro avance”, sostuvo.

El mandatario estimó que no es momento de dudar ni temer sino de impulsar el país aún más lejos y defender todo lo logrado con la misma energía, el mismo compromiso y la misma determinación del primer día.

“Es precisamente ahora cuando este proyecto de nación se hace más fuerte e importante. Lo es porque no le pertenece a este presidente ni a este Gobierno. Le pertenece definitivamente a todos ustedes dominicanos y dominicanas”, dijo.

Destacó que los proyectos como la Tanda Extendida, las Visitas Sorpresas, titulación de tierra, 9-1-1, República Digital y el crecimiento económico, entre otros logros.

Exhortó a la población a seguir trabajando con unidad y confiar en el país, tras precisar que nunca se cansará de servir a la Patria y al pueblo dominicano.

Dijo que seguirá trabajando para lograr nuevas conquistas y ayudar donde lo necesiten.

Sostuvo que el amor a la Patria vive en cada uno de los corazones y no tiene nada que ver con la posición que se ocupe y “debe acompañarnos allá donde nos toque servir”.

Peticiones. Admitió que las múltiples peticiones de altos dirigentes del “sector mayoritario” del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la vida nacional lo llevó a evaluar en algún momento la posibilidad de optar por un nuevo periodo presidencial “siempre dentro del marco de respeto a la ley”.

Recordó que al aceptar un segundo mandato, mediante reforma constitucional, lo hizo para expresar su deseo de hacer más y mejor por la gente.

“Tengo la conciencia tranquila porque tomamos la decisión correcta. Digo que fue correcta por tres motivos: en primer lugar porque la reforma constitucional del año 2015 reincorporó la modalidad que contaba con el más amplio respaldo en la sociedad dominicana, es decir, que un presidente pudiese optar por dos mandatos consecutivos. En segundo lugar porque el amplio respaldo popular se mostró en las urnas, permitiéndonos lograr la mayor victoria que ha tenido un Presidente en la historia democrática del país. Y en tercer lugar, pero igualmente importante, porque esa confianza nos otorgó cuatro años más para avanzar en la gran transformación de nuestro país y alcanzar así nuevos niveles de crecimiento y progreso”.

Campaña de descrédito. Dijo que desde que inició su segundo periodo de Gobierno y a pesar de que nunca habló de volver a aspirar a la Presidencia de la República se pusieron en marcha diferentes campañas de descrédito en torno a la posibilidad de que optará a un periodo más de gobierno. Indicó que esas campañas tenían como único objetivo minar el amplio respaldo con que cuenta nuestra gestión y evitar cualquier competencia para el proyecto político que intentaba imponer un sector minoritario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Ante esta situación y siempre con el objetivo de apaciguar el escenario político y permitir el normal funcionamiento institucional y partidario solicité a tres miembros del Partido de la Liberación Dominicana y del Gobierno: Felucho Jiménez, José Ramón Peralta y Gustavo Montalvo, que reiteran públicamente mi decisión de no presentarme para las elecciones del año 2020”, precisó.

Recordó que las declaraciones de estos tres funcionarios fueron recogidas en los meses de junio, agosto y noviembre del 2017.

Medina aseguró que guiado por este enfoque se reunió con siete compañeros del PLD que habían mostrado aspiraciones presidenciales, a quienes anime a presentar sus precandidaturas, para mostrarle al país que el partido cuenta con rostros nuevos capaces de renovar la actividad política del país.

Dijo que incluso cuatro de estos dirigentes renunciaron de sus ministerios de manera voluntaria para dedicarse a tiempo por completo a trabajar por sus precandidaturas.

Se quejó que a pesar de estas acciones la agresividad verbal en su contra lejos de aminorar se incrementó de una manera “despiadada, irrespetuosa y desconsiderada”.

Preocupación. El mandatario alegó que diversos sectores del país lo han visitado para expresar preocupación ante la posibilidad de que se pongan en peligro los avances sociales y económicos alcanzados por el país.

Admitió que altos dirigentes del PLD que forman parte del sector mayoritario de ese partido se le han acercado para que ponderé la posibilidad de optar por un nuevo periodo presidencial consecutivo. “Lo mismo han hecho diversos sectores de la vida nacional de los más variados estratos sociales”, agregó.

Sostuvo que jamás lo tomado ni tomará como un halago hacia su persona, sino, al proyecto que ha implementado con acciones concretas para la nación.