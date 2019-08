Presidente Brasil insinúa ONG provocan incendios Amazonia

Una agencia oficial del gobierno brasileño reportó un fuerte aumento en los incendios forestales en el país este año, y el presidente Jair Bolsonaro insinuó ayer, sin aportar pruebas, que las organizaciones no gubernamentales podrían estar provocándolos para hacerlo ver mal. El Instituto Nacional para la Investigación Espacial, la agencia federal que monitorea la deforestación y los incendios forestales, informó que este año ha habido una cantidad récord de incendios forestales en Brasil: 74,155 hasta el martes. Eso es un incremento de 84% en comparación al mismo período del año pasado. Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero.

“Quizás —y no lo estoy afirmando— estas (personas de las ONG) están llevando a cabo acciones criminales para atraer la atención en mi contra, contra el gobierno de Brasil“, dijo Bolsonaro en un video publicado en su cuenta de Facebook. Cuando los reporteros le preguntaron su tenían alguna evidencia, el presidente respondió que no tenía ninguna. “Hay una guerra en el mundo contra Brasil, una guerra de información”, declaró. Este mes, el director del INIE fue orillado a dejar su cargo después de refutar las acusaciones del presidente acerca de que los datos sobre deforestación habían sido manipulados para manchar la imagen de su gobierno. Los estados que han sido más afectados este año son Mato Grosso, Pará y Amazonas —todos en la región amazónica— y representan el 41,7% de todos los incendios. “Es muy difícil que haya incendios naturales en el Amazonas; sí los hay pero la mayoría ocurren debido a la mano del hombre“, dijo Paulo Moutinho, cofundador del Instituto de Estudios Ambientales de la Amazonia. Moutinho dijo que los incendios son mayormente usados para limpiar vastas áreas de terreno para el cultivo o la tala.