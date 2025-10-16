Presidente CAESCO plantea que futuro del liderazgo dependerá de la capacidad de humanizar algoritmos

El presidente del Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO), Miguel Otáñez, afirmó durante su participación en el Global Youth Leadership Forum que el liderazgo del siglo XXI debe estar guiado por la ética, la verdad y la formación continua en un entorno cada vez más dominado por la inteligencia artificial y los algoritmos.

Durante su intervención en Santander, España, Otáñez sostuvo que el principal desafío del liderazgo contemporáneo es reconciliar la tecnología con la humanidad, garantizando que los algoritmos, los sistemas de inteligencia artificial y los entornos digitales estén al servicio del ciudadano, no al revés.

“El futuro del liderazgo dependerá de nuestra capacidad de humanizar los algoritmos, de asegurar que la innovación tecnológica no sustituya el criterio humano, sino que lo potencie”, expresó.

El presidente de CAESCO destacó además la necesidad de fortalecer la alfabetización mediática e informacional, como política pública que permita a los ciudadanos identificar fuentes confiables y combatir la desinformación y la infoobesidad.

Subrayó que la educación en comunicación ética, la transparencia institucional y los protocolos de igualdad algorítmica son esenciales para construir sociedades más justas.

“El dato verificado es el nuevo testigo confiable, pero debe estar humanizado. La verdad no solo construye confianza: también construye convivencia”, afirmó Otáñez, al referirse al compromiso de CAESCO con la promoción de un liderazgo basado en la verdad, la educación y la ética digital.

Otáñez participó en el panel “Información veraz y formación como claves del liderazgo futuro”, junto a Rafael Reyes Arce, ex Director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación de México, y Jorge Santiago, consultor político y presidente de la Institución Educativa de Análisis, Liderazgo, Estudios Políticos y Humanismo (Aleph), de España. El panel fue moderado por Rodolfo Albuquerque, coordinador de comunicación del equipo del diputado federal Fernando Marangoni, de Brasil.

El Global Youth Leadership Forum reunió en España a jóvenes líderes, académicos y responsables de políticas públicas de más de 50 países, con el objetivo de debatir sobre los desafíos globales del liderazgo, la cooperación y la innovación tecnológica en un contexto marcado por la inteligencia artificial y los cambios geopolíticos.