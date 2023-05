Presidente Cámara de Cuentas asegura es «Un preso político»; dice hace cosas que no quiere

Janel Ramírez aseguró: «Si yo me hubiese dado cuenta de eso, no me meto en eso».

El presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), Janel Ramírez, aseguró este martes que el Pleno de ese organismo aprobó un reglamento que va en contra de la ley que rige la institución por lo que tiene que hacer «En muchos casos, lo que diga el Pleno aunque esté en contra de la ley».

Ramírez puso como ejemplo casos en los que el pleno ha otorgado dos días de replica a personas cuyas gestiones en instituciones han sido auditadas, cuando la ley establece un plazo de 10 días laborales para esta acción, y que el evidenciar la presunta mala práctica se han generado situaciones internas entre los miembros.

«Si yo me hubiese dado cuenta de eso, no me meto en eso», dijo Janel Ramírez durante una entrevista realizada en el programa matutino El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11.

El presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana dijo además que desde el 2013 hasta el 2022 el organismo «No logró hacer siete auditorías anuales».

«Se emite el plan de lo que se va a hacer en un año x, cuando finaliza ese año x y que se analiza lo que se dijo que se iba a hacer…ni un 2% se ha logrado», dijo Ramírez al tiempo que reconoció que su gestión sigue esta misma tendencia.

«Yo entiendo que el problema ha sido mala planeación, no se sincerizan los tiempos que realmente van a requerir la realización de una auditoría y yo digo que es porque la metodología que hoy en día se sigue ha sido la misma metodología del pasado», añadió.

Situación interna de la Cámara de Cuentas

Janel Ramírez dijo que el equipo técnico que hay en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana viene de gestiones anteriores y que al tratar de designar nuevo personal en esas áreas y tras nombrar algunos estos han sido destituidos de manera ilegal.

Además, Ramírez denunció que en ocasiones, tras el presidente de ese organismo haber finalizado y cerrado las reuniones del Pleno otros tres miembros vuelven a convocar pasando así por encima al titular del organismo.

El presidente de la Cámara de Cuentas aseguró que esto pasó el año pasado (2022) y que en esa reunión los demás miembros del Pleno decidieron dejar sin efecto designaciones y desvinculaciones que había hecho Ramírez.