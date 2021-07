Presidente cumple 54 sin ceremonia de saludos

El presidente de la República, Luis Abinader, cumplió ayer 54 años de edad y para la especial ocasión pidió como regalo a toda la ciudadanía que se vacune y al mismo tiempo lleven un familiar a recibir su respectiva dosis.

“Mi mejor regalo de cumpleaños es que te vacunes o lleves a un ser querido a vacunar. ¡Gracias por tu regalo”, fue el mensaje escrito por el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter.

Aunque no se lo esperaba, el domingo pasado comunitarios de Jarabacoa, La Vega, sorprendieron al mandatario al final de una actividad de entrega de dos camiones a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega (Coravega), y le entregaron un bizcocho a ritmo de un mariachis. El presidente agradeció el gesto de los comunitarios y dijo desear seguir contando con la bendición de Dios para trabajar con mucha energía y pasión en favor del país.

Felicitaciones.- “No soy de celebrar cumpleaños, mas hoy, agradezco a Dios estar en tu vida y la alegría de verte cumplir el anhelo de trabajar por el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo, como lo vienes haciendo”, posteó la primera Dama, Raquel Arbaje, vía de Twitter. Poco después, el presidente Abinader agradeció el mensaje de su señora esposa: “Al igual que yo, también agradezco a Dios por tu compañía en esta lucha por el bienestar de mi pueblo y una mejor nación. TQM”.

Previamente, su hija Esther Patricia también utilizó el Twitter para enviar un mensaje de felicitación su padre. “Felicidades @luisabinader que orgullo es ser tu hija. Gracias por enseñarme que una derrota no me puede tumbar y que una victoria no me puede nublar. Que nunca me faltan tus consejos. Te quiere, Tu muchachota”, escribió.