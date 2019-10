Presidente Danilo Medina asiste a cierre de campaña de Gonzalo Castillo; dice él no lo necesita para ganar

Tal y como se esperaba, el presidente Danilo Medina asistió hoy al cierre de campaña de Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las primarias de este domingo 6 de octubre.

“Gracias de corazón. Quiero decirles que yo no estoy en este momento aquí porque el compañero Gonzalo Castillo me necesite. Porque de verdad él no me necesita para ganar las primarias del próximo día 6”.

Agregó que: hace dos meses, que mi querido Gonzalo estaba 30 puntos por debajo de su rival y hace 30 días que los compañeros del equipo nuestro que compitieron con él por la candidatura presidencial declinaron y ese día ya Gonzalo se había colocado a cuatro puntos de su rival.

“10 días después ya Gonzalo le había pasado con cuatro puntos. Y hace 20 días que Gonzalo se mantiene alante entre seis y hasta 15 puntos porcentuales por encima de su rival”.

“Gonzalo no necesita que yo lo apoye porque ya ha construido su carrera a la presidencia de la República Dominicana”, dijo Danilo de manera enfática.

“Estoy aquí porque necesitaba decirle a todos ustedes que yo voy a votar por Gonzalo Castillo”, expresó Medina.