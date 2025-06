Presidente de Andeclip afirma que ha instrucciones para no producir “rebotes” con pacientes en emergencia

El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), doctor Rafael Mena, advirtió que las clínicas están obligadas a atender los pacientes que lleguen en estado de emergencia hasta estabilizarlos y no “rebotarlos”, como se denomina a los que son referidos a otros lugares cuando procuran atención médica en un centro de salud.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, asegura que las clínicas que produzcan “rebotes” de pacientes estarán en problemas.

“Nosotros lo establecemos y la clínica que no lo haga está en problemas. Le quiero decir, alertar eso. Ahora, una vez esto se ha cumplido, si el paciente no tiene un acuerdo o es asegurado, si tiene un seguro y no tiene un acuerdo con la clínica, tiene que ir donde lo tenga, pero ya después que el paciente esté estable”, expuso.

Mena observó que el problema surge cuando el paciente luego de ser estabilizado decide quedarse en la clínica y no acudir al lugar donde está asegurado.

Dio garantías de que las clínicas afiliadas a Andeclip están debidamente orientadas para que cuando llega un paciente en un estado de emergencia crítico tienen que darle los servicios.

“Si el paciente dice: «No, mire yo no voy para allá, me voy a quedar aquí. Entonces ahí es que viene el problema, que le dicen: «No, pero entonces tiene que hacer un depósito». ¿Por qué el depósito? ¿Quién le paga a la clínica el consumo, el medicamento? Porque las clínicas no fabrican medicamentos, tienen que comprarlo todo”, argumenta.

Comentó que el suero que se le pone a la gente en un momento determinado y debe ser comprado, al igual que la aguja utilizada para inyectar.

El galeno solicitó la intervención del gobierno en estos casos que se presentan descontando los gastos que se produzcan en este tipo de casos del impuesto sobre la renta que pagan las clínicas.

Justifica su petición en que hay muchas instituciones que reciben subsidios del Gobierno, pero la mayoría de las clínicas no lo reciben y deben pagar impuestos.

Plantea diálogo frente a la situación difícil de clínicas privadas

El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), doctor Rafael Mena, afirmó que la situación por la cual atraviesan las clínicas afiliadas a la entidad es difícil puesto que de 138 han tenido que cerrar sus puertas un total de 26 centros de salud.

“Entonces, eso va a seguir. Va a seguir si no se ajusta esa situación, que se cumpla con lo que nosotros le estamos diciendo”, adujo, refiriéndose al aumento de un 30% de las tarifas que pagan las ARS.

Mena aseguró que las clínicas dan servicios al 48% de la población dominicana.

Alerta que la desaparición de las clínicas conlleva a la formación de monopolios que acapararán todos los servicios de la salud, lo cual no es conveniente.

Solicitó al gobierno entablar un diálogo para tratar el panorama por el que están atravesando las clínicas privadas, para buscar una solución al problema.

“Eso es lo que estamos haciendo en este momento para ver si la situación cambia y podemos dar mejor servicio a la, a la ciudadanía y los, y las clínicas no desaparecen”, recalcó.

Plantea que Andeclip está tratando de conseguir una situación equilibrada para que se dé un mejor servicio de salud en las clínicas del país.

