Presidente de Haití pide una tregua a los manifestantes

El presidente haitiano pidió ayer, miércoles, a los manifestantes enfurecidos por la corrupción, la escasez de gasolina y las crecientes penurias económicas una pausa en las protestas que han paralizado la nación caribeña, pero no presentó una solución a sus reclamos. Jovenel Moïse, quien ha evitado aparecer en público en las últimas semanas, exhortó a la calma y la unidad en un discurso televisado el miércoles por la mañana y pidió a la oposición que le ayude a resolver los múltiples problemas que enfrenta el país.

“El desempleo, la inseguridad y el alboroto político impiden que los niños vayan a la escuela y paralizan muchas otras actividades”, dijo. “Estos sucesos tienen consecuencias de largo alcance para nuestras vidas y las vidas de nuestros niños”.

Se han sucedido meses de protestas debido a un escándalo de corrupción que estalló poco después de que asumió Moïse, con denuncias de que altos funcionarios del gobierno anterior malversaron fondos públicos destinados a programas sociales. Al presente no hay acusados. Moïse intenta también paliar una crisis de combustibles que enfurece a los automovilistas y mantiene cerradas las gasolineras en todo el país. La inflación galopante erosiona los salarios en una de las naciones más pobres del hemisferio, y el gobierno, falto de efectivo, no ha podido pagar a los proveedores de gasolina que reclaman unos 100 millones de dólares que se les debe antes de suministrar más combustible. Los legisladores de oposición han bloqueado la designación de un primer ministro. El lunes se produjo un enfrentamiento en el que un senador disparó un arma cuando los manifestantes corrían hacia él, resultando heridos un fotógrafo de AP y un senador.