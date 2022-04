Presidente de la JCE enfatizó compromiso con el Registro Civil y la ciudadanía

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, enfatizó el compromiso del actual Pleno con el Registro Civil y la tolerancia cero a la vulneración de la identidad, en el marco de las actividades realizadas por la inauguración de dos Oficialías del Estado Civil y un Centro de Cedulación y Extranjería en Santiago.

Jáquez Liranzo, habló sobre la puesta en marcha de operativos contra la vulneración de la identidad que viene realizando la institución, de la mano de la Procuraduría General de la República (PGR), desde hace varios meses. Como resultado, hasta el momento, hay 15 personas con medidas de coerción a nivel nacional, de ellos tres dominicanos y doce de nacionalidad haitiana.

Román Jáquez, detalló que en la actual gestión se han realizado cinco operativos nacionales para desmontar redes que se dedican a la suplantación de identidad y falsedad de documentos, lo que ha resultado en decenas de arrestos y cuatro condenas, dos de cinco años y dos de tres años; de ellos tres ciudadanos haitianos y una ciudadana dominicana. Dijo, además, que la JCE seguirá apelando por la pena máxima de 10 años.

“El estado civil no es una condición o atributo de la persona que se establezce a priori sino que depende del significado que a cada situación del individuo, en la comunidad, otorgue en su momento el derecho y por eso hay que completarlo de acuerdo con las leyes en el tiempo”, señaló.

Asimismo, el presidente del órgano electoral resaltó el éxito del proyecto de Eliminación del Trámite de Legalización, ETLA, que ha dado como resultado, entre otros beneficios, el hecho de que las actas no se vencen.“Las actas no se vencen, no se dejen engañar, las actas no se vencen”, exclamó.