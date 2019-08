Presidente deja abiertos túneles de Monte Grande

El presidente Danilo Medina dio apertura a los túneles de servicio de la presa de Monte Grande, cuya obra tendrá un significativo impacto socio-económico en la región Enriquillo y atenderá una necesidad de más de 20 años de la gente de la zona.

Los dos túneles desviarán el río Yaque del Sur de su curso natural, lo que permitirá la construcción de la corona o muro de presa, pasando a una nueva etapa del embalse y hará posible la continuación de los trabajos.

El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández, expresó que la presa Monte Grande ya pasó de ser un sueño a una realidad objetiva en la que el Gobierno pone todo su esfuerzo.

Centro Poblado. De igual manera, el mandatario dio el primer palazo para la construcción del Centro Poblado que alojará a los residentes de cuatro comunidades que serán impactadas con la construcción de la presa.

Las familias beneficiadas con las viviendas, cuyo costo por unidad es de 1.5 millones de pesos, residen en las comunidades Monte Grande, La Meseta, Los Güiros y San Ramón.

Fernández explicó que el pueblo dispondrá de aproximadamente 390 casas fabricadas de block y techo de hormigón; con tres habitaciones, sala-comedor, cocina y baño. Cada una será construida en un área de 250 metros cuadrados.

El funcionario manifestó que la nueva comunidad tendrá los servicios de agua potable, energía eléctrica, iglesias, escuela, destacamento de Policía, canchas deportivas, calles asfaltadas, aceras y contenes.

“Gracias Presidente. No me equivoqué al decirle no nos deje en manos ajenas”, dijo Marcia García, en representación de las familias beneficiadas con las viviendas. Estas personas viven en el entorno de la Presa Monte Grande, La Meseta, Los Guiros y San Ramón, en precarias condiciones..