Presidente del CMD llama al Ministerio de Salud a sincerar cifras de COVID

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Arial Suero, llamó este lunes al Gabinete de Salud de la Presidencia y al Ministerio de Salud a «Sincerar» las cifras de la COVID en el país. La solicitud se da a pocos días de presentarse a la opinión pública una disparidad en las muertes por la enfermedad en el país. Mientras que el Ministerio de Salud reporta poco más de cuatro mil muertas por CORONAVIRUS en la República Dominicana, la Junta Central Electoral presentó cifras que doblan la cantidad de los organismos oficiales.

Waldo Ariel Suero enfatizó que el CMD ha reportado un subregistro de muertes a causa de la pandemia desde principios del año. Además, consideró que el Gobierno debería conformar una comisión para cruzar la información de las actas de defunción con los expedientes de los pacientes y determinar cuáles muertes realmente fueron causadas por la COVID.

“Por más errores que exista en algunas de esas actas de defunciones no tiene ninguna justificación el hecho de que se duplique más de un 100 %. Podrá haber algún tipo de error, no digo que no, pero no al extremo de llegar a una cifra tan grande”, dijo.

Asimismo, el médico aclaró que los subregistros de muertes por la pandemia son algo común en Latinoamérica, pero no tan marcado como en la República Dominicana.

“Es momento de que el ministro de Salud y ese sector del Gabinete de Salud llame a sincerizar esas estadísticas, que de seguro que más de 2,000 (además de los 4,000 de Salud Pública) posiblemente fallecieron de COVID-19 y no segregarlos”, comentó.