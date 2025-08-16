Presidente del Instituto Duartiano destaca trascendencia de la gesta restauradora

En una jornada que conmemoró el 162 aniversario de la Guerra de la Restauración de la Independencia Nacional, el presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, reiteró de nuevo hoy su enérgico llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para que sientan la base jurídica para que cese la presencia de los restos de Pedro Santana en el Panteón Nacional.

Gómez Ramírez insistió, como en otros momentos, en la exhumación de las cenizas del tirano Santana, argumentando que su presencia deshonra el sagrado recinto y constituye una grave irreverencia a las venerables cenizas de los héroes, heroínas y mártires de nuestra nación que allí reposan.

Puede leer: Nuevo Bufete Directivo del Senado inicia su trabajo: ¿Qué retos enfrentará en 2025-2026?

El doctor Gómez Ramírez, al encabezar la ofrenda floral conmemorativa en el Panteón de la Patria, ubicado en la calle Las Damas de la Ciudad Colonial, fue categórico al afirmar que este espacio, de carácter religioso y patriótico, le resulta «absolutamente ajeno a Santana».

El presidente del Instituto Duartiano enfatizó que la «traición santanista», marcada por «numerosos crímenes, abusivas e injustas ejecuciones, atropellos y desmanes», justifica plenamente la remoción de sus cenizas de este lugar reservado exclusivamente para aquellos dominicanos que defendieron consistentemente la soberanía, la independencia y las libertades de nuestro país.

«Ya es hora de retornar los restos de Pedro Santana a la fosa de la parroquia Santa Cruz de El Seibo, de donde fueron desenterrados en 1978», proclamó Gómez Ramírez. La ceremonia de ofrenda floral, que incluyó un solemne desfile de directivos y miembros de la entidad patriótica, así como la acostumbrada reverencia por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y el mensaje y firma del libro de honor.

La comitiva duartiana se concentró en torno a la llama motiva donde hizo uso de la palabra el presidente del organismo, Wilson Gómez luego desfiló hasta donde arde la llama votiva, en la parte central del panteón de la patria, culminando con la firma del libro de honor.

El presidente del Instituto Duartiano subrayó que el acto de hoy rinde homenaje a los «dominicanos de gloria», aquellos que asumieron con determinación y coraje la defensa de nuestra Independencia Nacional», la cual fue «arrebatada de manera inconsulta por el nefasto general Pedro Santana».

Gómez Ramírez exhortó a las generaciones presentes a “sentir sano orgullo de nuestra nacionalidad, la cual se ha fraguado en el marco de intensas luchas contra fuerzas extrañas que han pretendido apropiarse de nuestro territorio”.

Finalmente afirmó que “el hecho de anexar nuestro territorio a España en 1861, convirtiéndonos de Estado en una provincia ultramar, perpetrado por Santana, quedó tipificado como un crimen de lesa patria”.

Sobre el Instituto Duartiano

Es un organismo de carácter oficial y autónomo, fundado el 26 de enero de 1964, y la Ley número 127-01, del 27 de julio de 2001. Tiene como objetivo promover la historia, los ideales, los valores y el ejemplo del patricio Juan Pablo Duarte.

Es la institución responsable de la difusión de la vida y los ejemplos del Padre de la Patria, así como la gloriosa historia de los dominicanos. Tiene la misión de llevar al pueblo dominicano la historia de Juan Pablo Duarte y tratar de que, por medio del conocimiento de sus ideales, laboriosidad, honestidad acrisolada, patriotismo, espíritu de servicio y vida ejemplar, exista un mejor ciudadano y una patria justa y feliz, como la soñó el padre de la Patria.