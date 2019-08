Presidente dice no tener cargos en EU

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández aseguró ayer que no enfrenta cargos criminales en Estados Unidos, y que las recientes acusaciones de fiscales federales estadounidenses se basan en afirmaciones de narcotraficantes que sólo intentan vengarse de él. Hernández llegó a Washington apenas unos días después de que fiscales lo acusaran de dirigir esencialmente un narcoestado y de recibir contribuciones de campaña de parte de narcotraficantes a cambio de protección. “Esa es una alegación de un narcotraficante en otro juicio”, respondió Hernández cuando The Associated Press le preguntó.