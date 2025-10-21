Presidente electo Bolivia Rodrigo Paz se acerca EU

  • A P
LA PAZ, Bolivia (AP)-El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz , anunció el lunes un acercamiento a Washington y anticipó que ya tiene encaminado un acuerdo con dos fuerzas políticas para conseguir una mayoría legislativa que le permita gobernar. A su vez llamó a su rival en el balotaje Jorge “Tuto” Quiroga a sumarse al bloque “sin mezquindades”.

En su primera rueda de prensa, el centrista Paz anunció ha dialogado con el gobierno de Estados Unidos y presidentes de países vecinos para garantizar el suministro de combustibles, cuya escasez se ha convertido en una pesadilla nacional en medio de la peor crisis económica en Presidente electo Bolivia Rodrigo Paz se acerca EU Diplomacia. Buscará un acuerdo 40 años. “Estados Unidos está trabajando con nosotros para facilitarnos las vías de abastecimiento”, precisó el asesor económico José Gabriel Espinoza.

Respecto de los acuerdos parlamentarios, Paz dijo que el empresario Samuel Doria Medina, tercero en los comicios, y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien alcanzó un cuarto lugar, han garantizado su apoyo.

“Hago un llamado a todos los liderazgos políticos, les Rodrigo Paz extendiendo la mano, no podemos ser mezquinos con la democracia ni con la patria en estos momentos difíciles. Queremos hacer el mejor gobierno posible”, dijo en relación a Quiroga.

  Puedes leer: ¿Cómo influye la nueva política de visas de Marco Rubio en la relación entre Centroamérica y China?

El triunfo de Rodrigo Paz este domingo pone fin a casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo izquierdista (MAS), caracterizado por la centralidad del Estado en la economía y el alineamiento político con Venezuela, Cuba, Irán, Nicaragua y Rusia

