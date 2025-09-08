Presidente entrega obras en PP por más 1,500 MM

Presidente Luis Abinader y funcionarios durante una de las inauguraciones.

El presidente Luis Abinader Corona dejó inauguradas varias obras con una inversión superior a los RD$1,500 millones. También inició los trabajos para entregar títulos de propiedad a cientos de familias, generando un alto impacto social en esta provincia.

En total el Gobierno ejecuta un conjunto de obras en esta provincia con una inversión superior a los RD$18,000 millones.

Abinader estuvo en la provincia sábado y domingo e inauguró carreteras, escuelas, proyectos habitacionales, puentes, aulas y talleres del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Las actividades comenzaron con la inauguración de la carretera Villa Elisa-Punta Rucia-La Ensenada que conecta las provincias Montecristi con Puerto Plata, poniendo fin a una espera de 40 años.

Luego entregó 70 viviendas en el sector Kosovo, destinadas a familias del paraje Maggiolo del enclave turístico de Cofresí, quienes debieron esperar más de una década por una solución digna, luego de ser desalojados por la construcción de la carretera de Navarrete.

Posteriormente el presidente Abinader inauguró dos escuelas en las comunidades de Saballo y Vuelta Larga, del municipio de Imbert, y culminó con un emotivo concierto de la Filarmónica Nacional en la Plaza Independencia del municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata.

impacto

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, sostuvo que con estas obras “demostramos que los recursos públicos se invierten en lo que realmente necesitan nuestras comunidades”. Al referirse a la carretera Villa Elisa-Montecristi-Puerto Plata, consideró que “abre un nuevo horizonte de desarrollo para el litoral Norte porque dinamizará el comercio, la agricultura e impulsará el turismo para mejorar la vida de los habitantes de esta importante región”.

La vía conllevó una inversión de RD$1,224 millones, tiene una extensión de 23.2 kilómetros y un ancho de 9.40 metros.

Estrella dijo que fortalecerá la producción agrícola-ganadera, potencializando la actividad turística al facilitar el acceso a los principales atractivos naturales y zonas costeras.

Puente

Abinader también inauguró en el municipio de Altamira el puente sobre el río Bajabonico, con una inversión de RD$60 millones, el cual entró en funcionamiento tras ser abierto al tránsito vehicular para beneficiar agricultores, estudiantes y comerciantes.

Titulación, vía y obras

En cuanto al programa de titulación beneficiará a más de 25 mil personas, impactando directamente a más de 5,000 familias de los sectores Celestino, en San Marcos, y El Javillar, que finalmente podrán obtener sus títulos de propiedad definitivos.

Abinader destacó que esta es la primera vez que participa en el lanzamiento de un programa de titulación. El jefe de Estado resaltó que hasta la fecha se han entregado 130 mil títulos y que hay en proceso 150 mil en todo el territorio “una cifra histórica que refleja su compromiso con la población”.

Luego inauguró la vía Maimón– Playa Teco, que mejora el acceso a uno de los destinos más visitados por turistas locales e internacionales, impulsando el turismo y el desarrollo de la región. Más tarde realizó una visita al vertedero municipal de Puerto Plata.

También anunció mejoras en infraestructura para la comunidad de San Marcos, incluyendo la construcción de aceras y contenes, así como la pavimentación de calles, con el objetivo de transformar la zona de manera integral.

Adompretur

De igual forma, tras indicarque se hizo una inversión de RD$35,485,629, el presidente entregó el edificio que alojará las oficinas de la filial de Adompretur en Puerto Plata y el Museo del Turismo. El edificio, de dos niveles, contará con el Museo del Turismo, que dispondrá de rampas de acceso para personas con discapacidad, baños y un área de almacén.

En el segundo nivel estarán ubicadas las oficinas de Adompretur, con áreas de recepción, salón multiuso, oficinas administrativas, comedor y baños.

Calles y cancha

En ese mismo orden, el presidente dejó inaugurada la intervención del casco urbano de San Felipe, que incluyó la reconstrucción de once calles con una inversión de RD$79,855,074. Entre las calles intervenidas figuran Antigua Vía Férrea, Restauración, San Felipe, 30 de Marzo, Aserradero, Los Jazmines, El Morro y 27 de Febrero.

Los trabajos comprendieron la construcción de más de 9,436 metros lineales de contenes, 13,497 metros cuadrados de aceras, la readecuación de la capa de rodadura en tres ejes vitales equivalentes a 2,273 metros cuadrados de asfalto, así como la instalación de rampas de acceso universal.

El Presidente también anunció la construcción de una cancha de baloncesto en el municipio Tamboril, en la provincia de Santiago, en una alianza con el baloncestista dominicano-estadounidense Karl -Anthony- Towns Cruz.