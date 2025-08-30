Presidente entrega obras Pedernales y Barahona



El presidente Luis Abinader Corona inaugurará mañana a las 10:00 a.m. en Pedernales la planta de tratamiento de aguas residuales de Cabo Rojo y cinco obras más como parte de su visita a esa provincia y a Barahona.

También entregará el proyecto de subestación Pedernales, la ampliación de la subestación Juancho Los Cocos y encabezará la instalación de transformadores, la repotenciación del sistema y la colocación de redes para interconectar a esa provincia con la red nacional eléctrica.

En tanto que en la provincia Barahona el mandatario inaugurará es el recinto de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba), con miras a impulsar la educación superior en esa zona de República Dominicana.

Luego irá al municipio Enriquillo, en Barahona donde entregará la escuela básica Juan Ramón Pérez e inaugurará el Politécnico de La Ciénaga.

En Barahona el presidente Abinader se reunirá y almorzará con estudiantes de liceos, escuelas, colegios, participantes del programa de inglés por inmersión y emprendedores.

Más tarde irá a la graduación de 1,200 jóvenes del Programa Oportunidades 14/24 y luego en el Batey Central inaugurará el destacamento policial, con miras a reforzar la seguridad y el orden en esa zona.

Se informó que las obras que entregará el presidente Abinader en Pedernales y Barahona reforzarán el sector agrícola, la educación y el servicio eléctrico.