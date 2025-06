Presidente francés dispuesto financiar el 85 % tren de Santo Domingo

Tras participar en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (Unoc3), en Niza, Francia, el presidente Luis Abinader se reunió con su homólogo francés Emmanuel Macron, quien manifestó el interés de su gobierno en financiar el 85 % del tren metropolitano de Santo Domingo y el plan integral de del transporte del GSD.

La crisis que afecta a Haití fue otro de los temas que trataron ambos mandatarios en la reunión que duró cerca de 30 minutos, en la que el presidente Abinader solicitó al presidente francés que Francia se involucre junto a la comunidad internacional en la búsqueda de la solución a la crisis que afecta al país caribeño.

En en encuentro que se llevó a cabo en el Palais des Rois Sardes, en Niza, también hablaron sobre el fortalecimiento de las relaciones entre República Dominicana y Francia y la colaboración en el área de infraestructuras.

Respaldaron el trabajo que hacen las fuerzas de paz kenianas y la misión internacional en Haití y Macron planteó su disposición a colaborar en materia de seguridad y defensa con la República Dominicana.

El presidente de Francia también se mostró dispuesto a colaborar para enfrentar el problema del sargazo, que afecta tanto a República Dominicana, como a los territorios franceses en el Caribe.

El mandatario dominicano invitó a Macron al país para principios de 2026, en ocasión de la inauguración del Monorriel Santiago a lo que el mandatario francés respondió positivamente.

Propuesta RD por sargazo

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, junto a México, Costa Rica y Francia, presentó una propuesta de resolución para establecer una definición común de los flujos y dinámicas del sargazo y fortalecer los sistemas de alerta temprana y monitoreo satelital.

El funcionario encabezó el inicio de la conferencia de alto nivel “Sargassum Crisis: Regional Cooperation and Response Towards New Opportunities”, en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos.

Puedes leer: Luis Abinader urge atender crisis del sargazo en Caribe

Propuso crear una Coalición Interregional Contra el Sargazo, como plataforma de acción para enfrentar ese problema ambiental desde la cooperación, la innovación y el financiamiento climático.

Henríquez presentó las acciones de República Dominicana, que incluyen la creación del Gabinete Nacional de Lucha contra el Sargazo e inversiones de RD$100 millones en iniciativas de valorización del sargazo, en línea con una economía circular.

Esa actividad fue organizada en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. En el mismo el ministro Henríquez alertó sobre el impacto creciente del sargazo como fenómeno transfronterizo que compromete el desarrollo económico, la salud pública, los ecosistemas marinos y la seguridad energética.

Abinader se fue a Suiza

Ayer en la tarde el presidente Abinader llegó a Ginebra Suiza para participar en el Foro Anual de la Coalición Mundial para la Justicia Social que inicia hoy donde recibirá un reconocimiento de las centrales sindicales por garantizar salarios dignos y accionar por mejores condiciones de vida del trabajador.