Presidente garantiza el kit escolar a todos los estudiantes

Raquel Arbaje, el presidente Luis Abinader y el ministro Luis Miguel De Camps en la apertura oficial.

Por: José Alfredo Espinal, Rafael Santos, Julio Gómez, Aridio Perdomo, Iván Santana y Tania Hidalgo

Con un llamado a los padres a que se involucren de manera activa en la educación de sus hijos, el presidente Luis Abinader dejó iniciado ayer el año escolar 2025-2026, en el que anunció, además, la reincorporación de la materia moral y cívica, con miras a fortalecer los valores y formación ciudadana.

En el acto, efectuado en la Escuela Casandra Damirón, en Santo Domingo Este, y que contó con la presencia de la primera dama, Raquel Arbaje y del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, el mandatario informó la entrega del kit escolar al 100 % de los estudiantes, a fin de garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad.

Asimismo, el presidente Abinader invitó a los estudiantes a asumir los centros educativos como su hogar, fomentando la cooperación y el respeto entre compañeros. “A los estudiantes, les pido que asuman su escuela, su liceo, como su casa. Esta es su casa y lo será por muchos años. Cuídenla y compartan con sus compañeros como hermanos”, expresó.

El nuevo período académico tiene como lema “Educar es compromiso de todos”. Contempla la integración de más de 6,000 docentes, expansión del transporte escolar, refuerza la alimentación estudiantil y promueve programas de apoyo psicoemocional. Más de 2,062,000 estudiantes en todo el país regresan a las aulas.

El jefe de Estado reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo la educación, garantizando mejores oportunidades.

Transporte

El programa de transporte escolar TRAE dispondrá, a partir de este año escolar, de 1,871 autobuses en todo el país, 50 de ellos accesibles con rampas, que en los últimos dos años han realizado más de 36.12 millones de viajes.

Luís Sánchez y Ginette Bournigal encabezaron en Puerto Plata. Sigmund Freund en Pedernales. Rafael Santos en Hermanas Mirabal.

Apertura nacional

De forma simultánea, con actos formales, los centros educativos del sector público aperturaron las clases. La vicepresidenta Raquel Peña participó en Santiago, donde más de 200 mil estudiantes fueron convocados por la Regional 08 del Minerd, que dirige Pedro Pablo Marte.

“Cada día en la escuela será un impulso a los sueños de todos ustedes y un peldaño hacia ese futuro que ustedes mismos construirán”, dijo Peña a los estudiantes, en el acto en la Escuela Básica Profesora María Secundina Torres Siri, ubicada en la comunidad de Monte Adentro, la cual albergará a cerca de 700 alumnos de primaria.

Participaron, además, el alcalde Ulises Rodríguez, la gobernadora Rosa Santos y el senador Daniel Rivera.

Hermanas Mirabal

En tanto, el director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Rafael Santos Badía, participó en la provincia Hermanas Mirabal. El acto se desarrolló en el centro educativo Prof. Víctor Anselmo López, en Jamao Afuera, municipio Salcedo.

“El inicio de este año escolar nos compromete a seguir trabajando para que cada niño, niña y joven dominicano tenga acceso a una educación inclusiva y de calidad, una educación que enseñe de verdad, que forme con valores, identidad y ciudadanía activa”, expresó Santos Badía.

El acto también contó con la participación de diversas autoridades locales, entre ellas, la gobernadora Lisette Nicasio de Adames, la senadora Mercedes Ortiz y el director del centro, Luis Infante.

De su lado, el director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón estuvo en la Escuela República de Chile, donde reafirmó que la educación es una prioridad nacional y un compromiso del Gobierno.

En ese contexto, informó que la cancha del centro educativo será techada, información que llenó de alegría a la comunidad educativa.

Otras localidades

Las provincias de Pedernales, Puerto Plata, San Pedro y San Cristóbal también realizaron sendos actos de apertura del año escolar, contando con la participación de autoridades nacionales y locales.

Sigmund Freud, ministro de Administración Pública (MAP) estuvo en Pedernales junto con la directora Regional de Educación, Wanda Farrell; la gobernadora Edirda D’ Óleo y el senador Secundino Velázquez.

En San Pedro, el acto fue efectuado en el liceo José Francisco Peña Gómez, ubicado en el sector Tres y Medio. El director de la Regional 05 de Educación, Franklin Villanueva, valoró la integración de nuevos centros y dijo que por primera vez esa regional cuenta con el número suficientes de docentes. En San Cristóbal, participó el alcalde Nelson de la Rosa.