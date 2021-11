Presidente JCE advierte a personas buscan intranquilizar en período previo a elecciones

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, advirtió hoy que no dará cabida a que los comentarios de personas «antidemocráticas» en época preelectoral, disminuyan la participación de jóvenes en la conformación de las mesas electorales.

«Surgen personas antidemocráticas que quieren elevar un discurso de posible intranquilidad ene época previa a la elección. A veces la meta es querer disminuir el interés de participar como parte, por ejemplo, de un colegio electoral», expuso Jáquez Liranzo.

Sostuvo que la organización y planificación del proceso que lleva la institución, no dará cabida a que esos comentarios puedan disminuir la participación.

«La selecciones son unas fiestas, la fiesta de la democracia. Vengan a bailar sus fiestas. Porque la participación democrática, se hace fiesta», concluyó.

Jáquez Liranzo habló tras agotar la jornada del proceso de conformación de Juntas Electorales de este fin de semana con un llamado a la participación en favor de la democracia.

Indicó que, aunque se ha enarbolado el discurso de la violencia hacia la mujer, no menos cierto es que subyace siempre una violencia hacia la juventud.

“La juventud no es apática, no es distante a la política lo que ocurre es que los jóvenes se sienten frustrados porque no se llenan sus expectativas y porque escalar políticamente está lleno de exclusiones», indicó.