Presidente JCE cita límites fiscalizar voto

  • Odalis Mejía
Presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez


El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, señaló que una de las complejidades del voto en el exterior es la aplicación de las leyes nacionales ante delitos que se cometan fuera del país.

Indicó que aunque cuentan con Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (Oclee), la JCE no tiene personería jurídica y tiene que valerse en acuerdos de colaboración a través del Ministerio de Exteriores.

Destacó como avances dos acuerdos con el Comisionado de la Policía de Nueva York y en Puerto Rico. Recordó además que hubo un caso de un delito electoral en Estados Unidos que se conoció en el país.

“La Junta Central Electoral no tiene personería jurídica fuera, quien tiene personería jurídica es el Estado a través de las embajadas y los consulados, la Junta puede traer el expediente acá y sancionarlo o mandar un inspector y decir usted está violando la ley y sancionarlo desde acá”, expresó Jáquez durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Apuntó que debe ser un proceso en coordinación con la Cancillería y la Procuraduría. En esa línea, informó que la JCE tiene una reunión pendiente con la Procuraduría para definir acciones de cara a las primarias del 2027, incluyendo las del exterior, para definir cómo manejar los delitos que ocurran en el exterior. “Es un tema complejo, pero real y efectivamente nosotros como Junta Central Electoral seguiremos haciendo todos los esfuerzos ante las debilidades legales para hacer respetar competencias igualitarias en este proceso electoral”, manifestó.

Jáquez citó que somos el único país en el mundo cuyos ciudadanos con derecho al voto, sobrepasan los votantes de la capital con cerca de 920,000 electores, que representan el 12 % del general.

El presidente de la JCE señaló, además, que en el 2024 se llevaron a cabo elecciones en 46 ciudades y 35 países, aunque hubo una gran abstención, cuyas razones se levantan en un estudio que se dará a conocer en el mes de abril del 2026.

Periodista con más de 20 años de experiencia en prensa escrita. Docente de educación primaria.

