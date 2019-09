Presidente JCE insiste no hay posibilidad de hackeo

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) insistió en que no hay posibilidades de hackear el voto automatizado porque las 7,372 mesas electorales no están alineadas entre sí ni estarán conectadas a la internet durante la votación.

Dijo que para piratear el sistema habría que disponer de una gran conspiración y 7,372 hackeadores a la vez conectados a partir de las 4:00 de la tarde del día de las primarias simultáneas del seis de octubre, que es cuando inicia la transmisión de los resultados.

Asimismo indicó que no se puede volver al sistema de conteo manual que ya se demostró su fracasó. Reiteró que las primarias son un asunto de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), los cuales son los únicos que tienen derecho a opinar del modelo creado.

En los últimos días desde el sector del precandidato del PLD Leonel Fernández se ha cuestionado el Sistema de voto aumatomatizado y la posibilidad de intrusión ilegal, por lo que piden el conteo manual.

Castaños habló del tema durante un encuentro con representantes del Cuerpo Diplomático y Consular sobre el montaje de las primarias.

No manual. Castaños insistió que la solución automatizada viene porque no es posible llevar dos conteos manuales en unas primarias simultáneas de dos partidos que se llevará a cabo en 235 distritos municipales, alcaldías, regidurías, circunscripciones territoriales, senadores y a nivel presidencial.

Dijo que ese conteo no se podría hacer en cinco días, sino quizás en dos meses, lo que generaría en un caos. esta solución vendría a resolver la problemática generada por el propio sistema electoral y su fragmentación.

Señaló que el voto automatizado representa una solución y que lo que se está “jugando aquí es una solución de lo que han sido las noches tormentosas de los sistemas manuales que se han utilizado siempre”.

Insistió en que entre las bondades de ese sistema están que “garantiza que el voto es secreto, es decir, no hay como trazar la elección del elector con un candidato. Es auditable y no se encuentra conectado a internet”.

Logística. De su lado, Mario Núñez, director de Elecciones, informó que la JCE tiene previsto realizar la instalación de equipos desde el día 5 de octubre, previo a las elecciones, y que, en casos particulares, se realizaría desde el día viernes 4 de octubre. Igualmente que el día previo a las elecciones se realizará una prueba del funcionamiento de los equipos. Núñez informó que los partidos que concurrirán han cumplido con todos los requisito legales, incluyendo la cuota de género”.

Mientras que Miguel Ángel García, director de Informática, explicó que el modelo automatizado se viene desarrollando desde el año 2008 hasta lograr la solución que se usará en las primarias.