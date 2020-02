Presidente JCE reitera hay veda para inauguraciones

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) reiteró que el país está en una veda para las inauguraciones de obras y programas sociales extraordinarios luego que el delegado del Partido de la Liberación Dominicana considerara que se había excedido al pedir la suspensión de compras del Plan Social por RD$900 millones.

“Ratificamos con firmeza que estamos en un momento de veda de inauguraciones para el Gobierno central y las alcaldías”, expresó Julio César Castaños, al indicar que el párrafo cuatro del artículo 196 de la Ley Electoral también prohibe los programas de asistencia social extraordinaria 40 días antes de las elecciones municipales.

Previamente el delegado del PLD en la JCE, José Ramón Fadul, al ser interrogado si el presidente de ese órgano se excedió, contestó: “sí, totalmente (se excedió). No se puede ser gracioso ante todo, ellos están para dirigir el proceso electoral, para aplicar la ley y fiscalizar el proceso electoral. Esto no es para hacer especulaciones, si alguien rompió la ley, aplíquenla si no, no”, manifestó Fadul.

El delegado aseguró que esas compras están programadas en el Plan Social.

“Eso está establecido en el cronograma del plan social. Ellos no se excedieron”, insistió Fadul en visita a la JCE.

Mientras que Castaños Guzmán declaró que habría que determinar si las compras del Plan Social son ordinarias como alegó ese organismo.

Reiteró un llamado a la prudencia en este período electoral y señaló que la JCE está para aplicar la ley y la Constitución que le ordena a organizar un proceso equilibrado y justo.

Instancia. La controversia surgió luego que el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) depositara una instancia ante la JCE para que suspenda las compras de electrodomésticos, materiales de construcción y alimentos del Plan Social porque con ello se busca condicionar el voto de los dominicanos pobres.

Al respecto, en otra instancia el PLD solicitó a la JCE rechazar el pedido al señalar que el Plan Social de la Presidencia es una institución dirigida a suplir las necesidades de alimentación, salud, techo y educación a personas que viven por debajo de los niveles de pobreza. Dijo que sus procesos de compras y contrataciones los hace amparado en la Ley 340-06 que rige la materia.

Alega que se trata de compras rutinarias incluidas en su plan anual desde el año 2017 hasta el presente año 2020 y que son imprescindibles para cumplir con la misión del programa. Indicó que las políticas públicas no se pueden detener durante los meses del proceso electoral.

PRSD

El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) se sumó este al reclamo para que la JCE prohiba las compras y las inauguraciones de obra del Gobierno central y de otras instituciones estatales en el actual proceso. Luis Miguel De Camps, presidente, alegó que éstas son usadas por el Gobierno del presidente Danilo Medina y el PLD para promover sus candidatos a las elecciones del día 16 mediante la compra de conciencias. Dijo no objeta los planes sociales, pero ahora no son prudentes.