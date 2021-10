Presidente JCE ve absurdo organismo sea parte jurídica en proceso electoral

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Román Jáquez Liranzo, calificó hoy como improcedente el hecho de que el organismo sea parte jurídica en un proceso electoral, en la que deba decidir por un candidato o candidata, en contra de otro candidato o candidata.

Jáquez Liranzo se refirió al tema al presentar el tema La propuesta de reformas electorales, Ley de Partidos, Agrupaciones, Movimientos Políticos y Ley Electoral, en el marco del panel Democracia, Reforma Electoral e Institucionalidad. Avances y Desafíos.

Citó como ejemplo lo que ocurre en materia de senaduría, en la que se elige como parte jurídica al organismo, en un proceos jurisdiccional contencioso electoral.

«Esos es simplemente improcedente. Se demandaba era a la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral tenía que defender ese candidato o candidata, en contra de ese candidato o candidata que disputaba la candidatura en unas primarias, que el presidente o presidenta de ese colegio electoral era de ese partido político», expuso.

«Eso es absurdo y no beneficia al sistema, no lo beneficia. No es que la Junta Central Electoral esté rehuyendo, es que la integridad electoral no encaja. Es meter algo redondo en algo cuadrado», finalizó.

Durante su intervención, Jáquez Liranzo se refirió, además, a temas sobre el financiamiento a los partidos y agrupaciones políticas, el manejo de los recursos públicos, la unidad de control y fiscalización de los recursos, los topes de gastos y otros.