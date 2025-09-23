Presidente Luis Abinader afirma apagón AILA es totalmente inaceptable

El presidente Abinader viajó ayer a NY y se prevé que regresará mañana en la noche.



Como “totalmente inaceptables” calificó ayer el presidente Luis Abinader la interrupción del servicio de energía eléctrica en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) el pasado domingo, por más de nueve horas, el cual afectó 33 vuelos a diferentes partes del mundo y generó un caos por la preocupación y la incertidumbre que causó entre los miles de pasajeros varados.

“Estamos dándole seguimiento y si hubo negligencia en ese caso, pues habrá consecuencias, porque situaciones como esa, para nuestro Gobierno, son totalmente inaceptables”, expresó el jefe del Estado.

El mandatario trató el tema en el Palacio Nacional, en el Encuentro LA Semanal, que ayer apenas duró alrededor de 10 minutos y no contó con la asistencia del público acostumbrado, debido a que el mandatario adelantó el inicio por su viaje a Nueva York, Estados Unidos, donde en la noche asistiría a una cena con inversionistas, como parte de su participación en la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sobre el apagón en el AILA explicó que el Gobierno investiga las causas de la interrupción del servicio eléctrico.

Dijo que el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, que además preside la Comisión Aeroportuaria, convocó a ese organismo para poner atención y el esfuerzo necesario en las indagaciones sobre ese caso que hasta ayer no se había determinado si se trató de un sabotaje o acto terrorista.

Se informó no fue provocado por el Sistema Energético Nacional- EDE Este, sino, por posibles fallas dentro de la misma terminal aeroportuaria, las cuales son investigadas para determinar si hubo manos criminales.

Para la ONU

La ponencia del presidente Abinader en la 80 Asamblea General de la ONU está prevista para hoy después del mediodía y entre los temas que tratará está la posición dominicana frente a los principales desafíos globales.

Previo a la asamblea, el mandatario dominicano será entrevistado por Nicholas Logothetis, sobre economía global, democracia, seguridad, derechos humanos e innovación tecnológica.

Más tarde tendrá una reunión bilateral con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre temas diversos.

En su breve participación en LA Semanal, el presidente Abinader informó que en la 80 sesión de la Asamblea General de la ONU desarrollará una agenda de trabajo que incluye foros internacionales, encuentros bilaterales, reuniones con líderes empresariales y una recepción que ofrece el presidente Donald Trump y su esposa.

El mandatario salió ayer en la tarde a la ciudad de Nueva York, donde asistió en la noche en una cena con inversionistas. Hoy en la mañana participará en el inicio del debate de la Asamblea de la ONU, en la que intervendrá el secretario general de esa organización, António Guterres; los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, entre otros mandatarios.

Luego se reunirá con Su majestad Abdalá II bin Al-Hussein, rey de Jordania y con Qu Dongyu, director ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

También se reunirá con ejecutivos del Consejo de las Américas, con Andrés Gluski, CEO de AES Global Energy y participará en un encuentro organizado por el Atlantic Council con líderes empresariales e inversionistas internacionales, donde hablará sobre el impulso del crecimiento económico en América Latina y el Caribe, entre otros temas de interés.

Luego asistirá a la recepción que ofrece el presidente Donald Trump a los participantes en la asamblea de la ONU.

Además, tendrá una cena con empresarios organizada por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica y el Adam Smith Center Center for Economic Freedom.