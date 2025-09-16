Presidente Luis Abinader cita logros guerra contra las drogas

Junto a comandantes de los principales organismos de Seguridad del Estado y funcionarios de la embajada de Estados Unidos, el presidente Luis Abinader expuso ayer que en los últimos cinco años el país ha decomisado 226 mil kilos de drogas, 144 embarcaciones, 13,446 vehículos, 1,596 armas de fuego, siete aeronaves, US$13 millones en activos financieros y RD$188 millones.

El mandatario ofreció la información sobre el tema en el encuentro LA Semana con la Prensa en el Palacio Nacional con “La lucha continúa”, donde hizo una amplia exposición sobre los logros contra el tráfico de drogas y la criminalidad en los últimos cinco años.

Informó que también retuvieron 182,815 personas vinculadas a delitos de narcotráfico, microtráfico, lavado de activos y actividades conexas al crimen organizado.

Agregó que en cuanto al tráfico interno de drogas para consumo la DNCD hizo 9,685 allanamientos y 921,823 interdicciones en espacios públicos y arrestó a 171 mil 206 personas a quienes quitó 46.6 millones de gramos de drogas.

En los operativos contra el tráfico de droga y la criminalidad retuvieron RD$145 millones, US$595 mil y EUR$1,512, 1,443 armas de fuego, miles de armas blancas, motocicletas, teléfonos móviles, equipos de comunicación, chalecos antibalas y balanzas para pesar sustancias ilícitas.

El presidente Abinader también resaltó que en cinco años de su Gobierno extraditó a 170 prófugos requeridos por tribunales de EU y deportó a 72 personas ligadas a actividades penadas por las leyes.

Esas acciones dijo colocan “a República Dominicana en la tercera posición mundial en cooperación con el U.S. Marshals Service, en coordinación con agencias como la DEA, FBI, Homeland Security Investigations e Interpol”.

Estados Unidos, drogas

Tras la exposición del presidente Abinader, Rebecca Márquez, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en el Departamento de Estado, anunció que el gobierno de Estados Unidos propuso que República Dominicana presente un candidato para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito.

La funcionaria hizo el anuncia tras resaltar el “sólido historial de compromiso con la ONUD y las prácticas firmes de control de drogas” del país que tiene la trayectoria y el compromiso necesarios en materia en esa área para proponer un candidato con capacidad de liderazgo.

Márquez refirió que la actual directora ejecutiva de la UNODC, Ghada Waly, dejará su cargo en noviembre de este año, lo que abrirá un proceso de selección para ocupar esa vacante.

Mientras el presidente Abinader aceptó la propuesta y afirmó que evaluarán los candidatos al puesto, al afirmar que eso compromete más a los dominicanos en fortalecer su política de combate al narcotráfico.

Bienes incautados

Sobre el destino de los bienes incautados, el presidente Abinader explicó que esos recursos van al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y en Extinción de Dominio (Icabide) que lo asume para luego subastarlos y cuando son en efectivo van al Fondo Central del Gobierno.

En orden, especificó que los terrenos donde se construirá el Centro de Convenciones de Santo Domingo fueron comprados al Central Romana, empresa que niega que esa propiedad sea del Estado dominicano, como se ha difundido por varios medios de comunicación en las últimas semanas.

Sobre su participación en La Semana de ONU, afirmó que tratará de nuevo el tema haitiano. “Vamos a hacer reuniones bilaterales, incluso tenemos una reunión solicitada por ellos (el secretario de Estado Marco Rubio), no tenemos el tema, pero si les trataremos el tema de la situación en Haití, que es fundamental para nuestra política exterior y nosotros no podemos estar ausentes de esa situación allá en Nueva York, en la reunión”.

Al responder preguntas sobre el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) el presidente Abinader reiteró que es el Ministerio Público que debe decidir las acciones que se emprenderán contra los implicados, tras la entrega del expediente.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo que cuando se concluyan las investigaciones darán los nombres de los agentes implicados en la muerte de cinco hombres en una barbería en Santiago, el 10 de de este mes.