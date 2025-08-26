Presidente Luis Abinader dice: “voy a seguir hablando mucho”

“Hablo mucho y voy a seguir hablando mucho y esa transparencia es porque no tengo nada que esconder”, afirmó ayer en LA Semanal el presidente Luis Abinader en respuesta a quienes critican a él y a su gestión de Gobierno, específicamente al exmandatario Danilo Mediana Sánchez.

“Voy a seguir hablando mucho, porque yo creo que hay que rendirle cuentas al pueblo y no tengo ningún temor en que me hagan ninguna pregunta, porque aquí (en el Gobierno) es una caja de cristal”, expresó.

Agregó que “por eso tenemos mucho más transparencia en todo y por lo tanto dar una información, incluso cuando quieren requerirlas e incluso críticas, yo pienso que es una obligación democrática y ética del Presidente de la República, responder; por lo tanto sí hablo mucho y voy a seguir hablando mucho y esa transparencia es porque no tengo nada que esconder”.

El presidente Abinader encabezó ayer en la tarde el Encuentro LA Semanal en el Palacio Nacional junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps y el director del Inabie, Adolfo Pérez León, cuyo tema fue “Educación garantizada, sin excusa, ni exclusión”.

Añadió que a la población hay que “rendirle cuentas” y por eso va a seguir hablando mucho.

Se expresó así en respuesta a Danilo Medina quien dijo que hablar todos los días le está pasando factura al presidente Abinader, a quien también le cuestionó que responde con evasivas y sin una respuesta contundente preguntas sobre los problemas de la nación.

El mandatario también hizo presentar un video con declaraciones del también presidente del Partido de la Liberación Dominicana Danilo Medina, en el que señala que fue él que construyó la universidad rural de Bohechío a lo que el mandatario respondió resaltando las obras de infraestructuras que ha ejecutado y ejecuta en todo el país, en especial en la provincia San Juan, de donde es oriundo Medina.

Entregarán bonos de mil

El presidente Abinader informó que el Ministerio de Educación iniciará esta semana la entrega del “Bono a Mil” del año escolar 2025-2026, que estima beneficiará a más de un millón de estudiantes del sistema educativo público preuniversitario.

En tanto que el ministro De Camps explicó que ese aporte podrá ser retirado por los beneficiarios a través de los mecanismos habilitados por el Banco de Reservas, tras hacer los trámites correspondientes.

El dólar

Sobre el alza que experimenta el dólar que esta semana alcanzó los RD$63 por UD$1.00 dijo que eso es normal, ya que en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado para este año se planificó en base a una tasa de cambio de RD$63 por uno, la cual es considerada por mucho como histórica, pues el tipo de cambio nunca había alcanzado ese monto.

INAIPI

Josefa Castillo, directora del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) aclaró en LA Semanal que solo uno de los 241 centros que opera esa entidad, no está abierto y que los de más operan a toda capacidad, incluyendo los de corrección.

También aclaró que el Inaipi no recibió en sus plataformas la denuncia de un ciudadano que alertaba sobre el maltrato a la niña de siete años que fue asesinada por sus parientes en el sector Los Guandules.

Ejes y Educación sin excusa

Al tratar sobre los avances en el Sistema Educativo dominicano en LA Semanal el presidente Abinader afirmó que se darán facilidades para que ningún estudiantes se quede fuera de las aulas y refirió que el año escolar inició ayer con 2,664,028 estudiantes, 77.5 % del sector público y el 22.5 % del privado, distribuidos en 7,931 centros públicos y privados.

Adelantó que gobierno trabaja en base a cuatro ejes que son educación de calidad desde el aula, con programas de alfabetización temprana, mejora en los aprendizajes y uso de tecnología; además educación que abra puertas a la empleabilidad.

Otros ejes son educación sin excusas ni exclusiones, mediante el transporte escolar a nivel nacional y el otro es educación con valores, identidad y ciudadanía activa, que incorpora la enseñanza explícita de moral, cívica y ética ciudadana en todos los niveles.