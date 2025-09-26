Presidente Luis Abinader envía mensaje ante fuertes lluvias en el país

Presidente Luis Abinader envía mensaje ante fuertes lluvias en el país

Luis Abinader

El presidente de la República, Luis Abinader, instó este viernes a la población a atender con responsabilidad las alertas emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las fuertes lluvias y ráfagas de viento que continúan afectando gran parte del territorio nacional.

“Atendemos con responsabilidad las alertas emitidas por el @COE_RD. Hemos activado la coordinación con los organismos de emergencia para proteger a la población. Pedimos a todos seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos a los informes”, expresó el mandatario a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

LEA: Consejos de la Embajada de EE. UU. ante alerta roja por lluvias en República Dominicana

De acuerdo con el boletín más reciente del COE, se mantienen cuatro provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 11 en amarilla y 14 en verde, debido al amplio campo nuboso asociado a la activa onda tropical que tiene su eje en la parte oriental de Cuba y que todavía incide sobre el país.

Las autoridades advierten que esta actividad, combinada con una vaguada en varios niveles de la troposfera, está generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del litoral caribeño, el suroeste y noreste. Se prevé que las lluvias se extiendan hacia otras demarcaciones en el transcurso de la tarde.

Provincias en alerta

  • Alerta roja: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azúa.
  • Alerta amarilla: María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, Pedernales, La Altagracia, Samaná, Hato Mayor y Barahona.
  • Alerta verde: La Vega, Peravia, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, Bahoruco, Espaillat, Valverde e Independencia.

El COE recomienda a la ciudadanía abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua en las provincias bajo alerta, así como mantenerse atentos a los próximos boletines oficiales.

Distrito Nacional y Santo Domingo en alerta roja: qué significa y cómo actuar
