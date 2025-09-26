Presidente Luis Abinader envía mensaje ante fuertes lluvias en el país

El presidente de la República, Luis Abinader, instó este viernes a la población a atender con responsabilidad las alertas emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las fuertes lluvias y ráfagas de viento que continúan afectando gran parte del territorio nacional.

“Atendemos con responsabilidad las alertas emitidas por el @COE_RD. Hemos activado la coordinación con los organismos de emergencia para proteger a la población. Pedimos a todos seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos a los informes”, expresó el mandatario a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

De acuerdo con el boletín más reciente del COE, se mantienen cuatro provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 11 en amarilla y 14 en verde, debido al amplio campo nuboso asociado a la activa onda tropical que tiene su eje en la parte oriental de Cuba y que todavía incide sobre el país.

Las autoridades advierten que esta actividad, combinada con una vaguada en varios niveles de la troposfera, está generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del litoral caribeño, el suroeste y noreste. Se prevé que las lluvias se extiendan hacia otras demarcaciones en el transcurso de la tarde.

Provincias en alerta

Alerta roja: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azúa.

Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azúa. Alerta amarilla: María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, Pedernales, La Altagracia, Samaná, Hato Mayor y Barahona.

María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, Pedernales, La Altagracia, Samaná, Hato Mayor y Barahona. Alerta verde: La Vega, Peravia, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, Bahoruco, Espaillat, Valverde e Independencia.

El COE recomienda a la ciudadanía abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua en las provincias bajo alerta, así como mantenerse atentos a los próximos boletines oficiales.