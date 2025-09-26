Presidente Luis Abinader regresó ayer

Presidente Luis Abinader regresó ayer

El presidente Abinader participó en actividades en NY.

El presidente Luis Abinader regresó al país ayer en la madrugada , tras participar en la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde desarrolló un amplio programa de trabajo que incluyó reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno.

La información la ofrecieron a algunos medios de comunicación miembros del equipo de trabajo que le acompañó, que sin embargo, no ofrecieron mayores detalles sobre el vuelo y el aeropuerto por donde ingresó al país, solo se supo se marchó de Estados Unidos tras su discurso ante la asamblea de la ONU y que inclusive no fue a algunas actividades programadas.

El presidente Abinader salió del país el pasado lunes en la tarde y llegó a Nueva York en la noche. Participó en una cena con empresarios y el martes inició sus actividades con la apertura de la Asamblea General, que encabezó secretario general de la ONU, Antonio Guterres y los discursos del presiente Donald Trump y Lula Da Silva.

Puedes leer: Presidente Abinader en la ONU: “Haití vive una tragedia humana sin precedentes”

Abinader se reunió ese día con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Qu Dongyu y con el rey deAbdalá II bin Al-Hussein de Jordania.

Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

Publicaciones Relacionadas

IED aportaron 28 % de la recaudación fiscal del 2025
IED aportaron 28 % de la recaudación fiscal del 2025
26 septiembre, 2025
Presidente Luis Abinader regresó ayer
Presidente Luis Abinader regresó ayer
26 septiembre, 2025
Luis Abinader declara duelo oficial este 26 de septiembre por muerte de Guillermo Caram
Luis Abinader declara duelo oficial este 26 de septiembre por muerte de Guillermo Caram
25 septiembre, 2025
MOPESEP valora designación de Aura Celeste Fernández Rodríguez
MOPESEP valora designación de Aura Celeste Fernández Rodríguez
25 septiembre, 2025
La falta espacio en los cementerios de SPM preocupa a la población
La falta espacio en los cementerios de SPM preocupa a la población
25 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

A menor democracia mayor corrupción

A menor democracia mayor corrupción

Enseñen dicción en las escuelas

Enseñen dicción en las escuelas

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

Edición Impresa, miércoles 24 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 24 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo