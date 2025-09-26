Presidente Luis Abinader regresó ayer

El presidente Luis Abinader regresó al país ayer en la madrugada , tras participar en la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde desarrolló un amplio programa de trabajo que incluyó reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno.

La información la ofrecieron a algunos medios de comunicación miembros del equipo de trabajo que le acompañó, que sin embargo, no ofrecieron mayores detalles sobre el vuelo y el aeropuerto por donde ingresó al país, solo se supo se marchó de Estados Unidos tras su discurso ante la asamblea de la ONU y que inclusive no fue a algunas actividades programadas.

El presidente Abinader salió del país el pasado lunes en la tarde y llegó a Nueva York en la noche. Participó en una cena con empresarios y el martes inició sus actividades con la apertura de la Asamblea General, que encabezó secretario general de la ONU, Antonio Guterres y los discursos del presiente Donald Trump y Lula Da Silva.

Abinader se reunió ese día con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Qu Dongyu y con el rey deAbdalá II bin Al-Hussein de Jordania.