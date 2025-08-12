Tras citar los logros de su Gobierno en cinco años, el presidente Luis Abinader afirmó ayer que en República Dominicana hay que seguir mejorándolo todo y “caerle encima a todo”, si el deseo es avanzar a un desarrollo económico y social sostenible.

El mandatario habló en el Encuentro LA Semanal, en el Palacio Nacional, cuyo tema fue “Visión de la realidad, cinco años de transformación”, donde respondió preguntas sobre cuál sería su mayor autocrítica, tras alcanzar importantes logros en diversas áreas de la administración pública.

“El tema es seguir mejorando, créanme, que yo soy quien está detrás de cada uno de esos indicadores para seguir mejorando. Yo nunca estoy conforme, yo siempre creo que lo podemos hacer mejor”, puntualizó.

Sobre sus logros en el ámbito fiscal, afirmó que se avanza según lo previsto en el Presupuesto del Estado para este año, pero insistió en que siempre se puede seguir mejorando.

Logros

Al citar los avances del Gobierno en Seguridad, dijo que la tasa de homicidios bajó 23.4 por cada 100 mil habitantes en 2012, a solo 8.3 en 2025, los actos delictivos disminuyeron 10 % desde 2019 a 2024 y el modelo policial fue reforzado con más de 4,000 agentes nuevos, alzas salariales de sus miembros y la construcción de 66 estaciones policiales a nivel nacional.

Vivienda, agua y títulos

Refirió que el déficit habitacional cualitativo bajó en el país de 32.2 % en 2018 a 27.6 % en 2024, mientras el acceso a agua potable pasó de 81.8 % a 86.5 %.

“Entre 2020 y 2025 se entregaron 15,518 viviendas y se mejoraron 51,872, además de otorgar 130,693 títulos de propiedad, beneficiando a más de 522 mil personas”, resaltó.

Muchas obras en salud

Al citar los logros del Gobierno en salud, junto al ministro Víctor Atallah, dijo que con la Estrategia Hearts se ayudó a 300 mil pacientes mayores de 45 años y 58 % fueron beneficiados en los centros de primer nivel de atención pública, con planes de medicamentos y servicios diversos.

Resaltó que se remozaron y equiparon 90 hospitales, 625 centros de primer nivel y 272 centros con equipos médicos avanzados, con inversiones de RD$3,289 millones.

Atallah anunció se construirán dos centros para personas con enfermedades mentales, los cuales serán ubicados en provincias del interior del país.