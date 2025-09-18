Presidente Luis Abinader y cúpula empresarial analizan economía

El presidente Abinader, junto a funcionarios y empresarios en la reunión.

El presidente Luis Abinader junto al ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó y la cúpula empresarial analizaron ayer en el Palacio Nacional los efectos de las variaciones internacionales, las discusiones por alzas de aranceles con Estados Unidos y la evolución de la industria en República Dominicana.

“Estamos revisando de manera conjunta cómo inciden las variaciones internacionales en nuestra economía, desde los insumos que importamos para la industria hasta las discusiones sobre aranceles con Estados Unidos. Las noticias que compartimos hoy han sido positivas”, dijo al concluir la reunión que fue parte de las “Mesas de Precio y de Abastecimiento”.

El presidente Abinader habló con los representantes de los sectores, entre estos importadores, almacenistas, comerciantes e industriales de la República Dominicana.

En el encuentro participaron importadores, almacenistas, comerciantes e industriales que revisaron el impacto de la economía global y su incidencia en el comercio de República Dominicana.

El ministro Bisonó sostuvo que los sectores productivos del país mantienen “plena confianza en las autoridades y en el rumbo económico del país”.

Los participantes en en encuentro resaltaron tanto la apertura al diálogo como los resultados positivos alcanzados en los últimos años y citó los indicadores divulgados por el Banco Central y la más reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional, que puso a República Dominicana como un referente en estabilidad económica y social regional.

“No negamos que siempre hay puntos de mejora: ajustes para competir mejor, elevar la calidad y fortalecer la producción. Pero lo importante es que todos coincidimos en el crecimiento y en la confianza en el futuro de la economía dominicana”, indicó.

Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), dijo que fueron positivas las conclusiones de la reunión entre el presidente Abinader y representantes de los sectores productivos de República Dominicana “en el marco de las mesas de precios y abastecimiento”.

Refirió que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró alzas por dos meses consecutivos “lo que refleja un repunte en la economía”.

Valoró el dinamismo de las exportaciones y el efecto positivo que podría tener en el mediano plazo la reciente reducción de 0.25 puntos en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

“De cara a fin de año se prevé un panorama favorable para el abastecimiento, el crecimiento económico y el empleo”, dijo.

Recordó que datos del BCRD indican que la informalidad se ha ido reduciendo y los niveles de ocupación aumentaron.

Estuvieron los empresarios, Manuel Corripio, José Miguel González Cuadra, César Dargam, Julio Brache, Mario Pujols, Enrique Bordas, Luis Álvarez, José Antonio Álvarez, Circe Almanzar, Cristian Reynoso y Alberto Nogueira, los ministros José Ignacio Paliza y Limber Cruz, el administrador del Bagricola, Fernando Duran, los directores de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, Proconsumidor, Eddy Alcántara y del INESPRE, David Herrera Díaz, entre otros.