Presidente Senado PR pide tribunal anule jura gobernador

El nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dio ayer un nuevo giro a la situación política de la isla al afirmar que “no procede” que el Senado vote hoy lunes sobre su nombramiento como secretario de Estado porque ya juramentó hace dos días como mandatario.

Pierluisi, quien estaba en proceso de ser confirmado como secretario de Estado, asumió el viernes como gobernador de Puerto Rico después de que Ricardo Rosselló, quien renunció al cargo tras un escándalo por su participación en un polémico chat, anunciara que era su sustituto.

La Cámara de Representantes de Puerto Rico había aprobado la designación de Pierluisi como secretario de Estado, quien es por mandato constitucional quien debe asumir como gobernador en caso de vacío de poder, pero restaba el aval del Senado, previsto para hoy lunes.

“Es una vista para ellos mismos, porque, como he dicho en varias ocasiones, no procede una confirmación del gobernador. Lo que hubiera procedido era una confirmación del secretario de Estado, pero esa silla en propiedad ya no está ocupada”, dijo Pierluisi.

En comunicado posterior insistió en que ya juramentó “al cargo de gobernador”. “En este momento no existe secretario del Departamento de Estado que esté sujeto al consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico; sin embargo, este cuerpo legislativo tiene todo el derecho de expresarse sobre mi incumbencia y, como he expresado, respeto ese proceso”, agregó.

La discusión sobre la legalidad o no de que Pierluisi fuera el gobernador partía de las dudas que ha despertado entre abogados, medios y políticos, la interpretación de la Constitución y la Ley 7 de 1952, enmendada en 2005, sobre la sucesión en ese cargo.

La Constitución señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión para cargo gobernador, debe ser ratificado por Asamblea Legislativa.